HeadGaze, shopping con i movimenti della testa

Luca Colantuoni,

Lo shopping mobile è in costante crescita, ma la ricerca e l’acquisto dei prodotti attraverso l’interazione touch è quasi impossibile se l’utente ha qualche disabilità motoria. Uno studente della University of California, Santa Cruz ha sviluppato una tecnologia che sfrutta il tracciamento della testa per navigare nell’app eBay per iOS.

HeadGaze è una libreria Swift, disponibile su GitHub, che usa la piattaforma ARKit di Apple e la fotocamera TrueDepth dell’iPhone X per interagire con l’app eBay senza l’uso delle mani. In pratica è stata utilizzata la stessa tecnologia che permette di creare le Animoji. In questo caso però i movimenti della testa vengono convertiti nei movimenti di una stilo virtuale. La posizione del “cursore” sullo schermo è stata ricavata dall’informazione 3D della testa.

Il team di sviluppo di eBay ha inoltre ha progettato una nuova interfaccia utente che risponde ai movimenti del “cursore”. Il punto esatto sullo schermo viene indicato dalla testa. La libreria è stata utilizzata per l’app HeadSwipe che permette di sfogliare le categorie dei prodotti (scorrimento verticale) e i singoli prodotti all’interno della stessa categoria (scorrimento orizzontale). Per simulare il clic è sufficiente mantenere ferma la testa sul pulsante specifico.

La tecnologia consentirà alle persone con disabilità motorie di interagire più facilmente con lo schermo dello smartphone, ma può essere utilizzata da chiunque, ad esempio quando si deve leggere una ricetta con le mani sporche oppure quando la temperatura è troppo bassa per togliere i guanti. HeadGaze è open source, quindi può essere integrata in qualsiasi app iOS.