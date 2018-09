iPad Pro sarà aggiornato alla porta USB-C?

Marco Grigis,

Arrivano importanti novità sul conto di iPad Pro, la linea di tablet professionali di Cupertino, pronta a un refresh in occasione dell’evento Apple di domani. Da tempo si parla della possibile introduzione di schermi edge-to-edge e di tecnologie Face ID per il dispositivo, mentre oggi appare online la possibile inclusione di una porta USB-C anziché la classica presa Lighting. L’indiscrezione proviene da una fonte molto autorevole sull’universo della mela morsicata, è infatti Ming-Chi Kuo a sostenerlo.

Kuo, di recente passato a KeyBanc Capital Markets, ha inoltrato una nota agli investitori per sottolineare come i nuovi iPad Pro verranno probabilmente dotati di “USB-C I/O”, in sostituzione delle porte proprietarie Lightning. Un fatto davvero a sorpresa, se fosse confermato, considerando come i tre iPhone in arrivo dovrebbero rimanere fedeli proprio a Lightning, seppur con la compatibilità a USB-C sul fronte del caricatore.

La mossa di Apple potrebbe essere in direzione di una maggiore unificazione del mercato degli accessori, considerato come l’intero settore si stia muovendo verso USB-C e, da recenti rivelazioni a livello europeo, si starebbe pensando a specifiche direttive affinché tutti i produttori ricorrano a porte universali. Vi è però un fattore che rischia di mettere in dubbio le ipotesi di Ming-Chi Kuo, così come correttamente CultOfMac sottolinea: Apple Pencil.

La stilo di Cupertino, pensata per una perfetta simbiosi con iPad Pro, vede infatti un connettore Lightning per la sua ricarica. Rimosso il tappo posteriore dell’accessorio, la penna può essere collegata direttamente al tablet, per una ricarica completa in pochissimi minuti. Considerato come nessun report abbia ipotizzato il lancio di una seconda versione di Apple Pencil dotata di connettore USB-C, è abbastanza remota la possibilità che Cupertino voglia infrangere la perfetta compatibilità tra l’iDevice e il suo correlato accessorio. Per scoprire tutte le novità sulla linea iPad, e l’eventuale introduzione di USB-C, non serve tuttavia attendere molto: l’appuntamento è previsto per domani, alle 19 del fuso italiano.