Pokémon Go: anche Mewtwo nel prossimo evento

Marco Locatelli,

Il prossimo evento di Pokemon Go è l’occasione perfetta per chiunque volesse catturare creature molto rare o leggendarie. Chiamata “Ultra Bonus”, la prossima campagna speciale per l’app Niantic permetterà infatti di catturare ben quattro pokemon leggendari, incluso il temibile Mewtwo. Ma andiamo con ordine.

Prima di tutto, a partire dalle ore 22.00 di giovedì 13 settembre in tutto il mondo sarà possibile incontrare tre Pokemon leggendari della regione di Kanto: Articuno, Zapdos e Moltres, che appariranno nelle Lotte Raid. I tre uccelli leggendari potranno essere catturati in Pokemon Go tramite Raid solo fino al 20 settembre. Sarà inoltre possibile incontrarli anche nella loro variante shiny.

Non solo i leggendari, ma tutti i Pokemon della regione di Kanto compariranno con maggior probabilità in tutto il mondo nelle Lotte Raid fino al 30 settembre.

Prima volta in assoluto nelle Lotte Raid per Mewtwo, che comparirà dalle ore 22.00 del 20 settembre in tutto il mondo. Il Pokemon leggendario protagonista del primo, storico Film dei Pokemon fece la sua prima comparsa nei Raid Ex (eventi speciali accessibili solo su invito: è la stessa Niantic a spedirvi nella Borsa di gioco il pass necessario). Ora il fortissimo Pokemon Psico sarà disponibile nei Raid “normali” di Pokemon Go fino alle 22.00 del 23 ottobre.

Inoltre, fino al 30 settembre, si nasconderanno altri Pokemon nella loro variante di Alola nelle uova da 7 km: Farfetch’d, Kangaskhan, Mr. Mime e Tauros. Queste quattro creature sono sempre state esclusive per Asia, Oceania, Europa e Nord America quindi sarà sicuramente una buona occasione per i giocatori di altri continenti (Sud America e Africa) che vorranno aggiungerle alla propria collezione.

Ricordiamo che Pokemon Go è disponibile gratuitamente per tutti i dispositivi iOS e Android.