Pokemon Let’s Go, ecco i due bundle per Switch

Marco Locatelli,

Nintendo ha annunciato due nuovi bundle di Nintendo Switch dedicati a Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokemon: Let’s Go, Eevee!, il primo titolo dei mostriciattoli colorati che sbarca sulla console ibrida del colosso di Kyoto in uscita il prossimo 16 novembre in tutta Europa.

I due pacchetti speciali includono: una console Nintendo Switch serigrafata con le sagome di Pikachu ed Eevee; un Joy-Con a tema Eevee e Pikachu; una dock station sempre decorata con i due Pokemon; un controller Poké Ball Plus, e, infine, una versione preinstallata sulla console di Pokémon: Let’s Go, Pikachu! o Pokemon: Let’s Go, Eevee!

Nel trailer che potete vedere qui sotto, sono stati rivelati anche nuovi dettagli: durante l’avventura, infatti, i giocatori avranno la possibilità di sfruttare i loro Pokemon compagni (Pikachu ed Eevee) per superare gli ostacoli usando speciali tecniche segrete. Si tratta di abilità che solo i Pokemon partner possono utilizzare, come abbattere alberi, viaggiare sull’acqua o volare.

Ancora il prezzo ufficiale non è stato annunciato, ma i preorder dovrebbero partire nelle prossime ore su Amazon.it e presso tutti gli altri rivenditori. Ricordiamo che il solo gioco sarà venduto al prezzo di 59.99 euro, mentre l’edizione con la Poké Ball Plus sarà disponibile al prezzo di 99.99 euro. La sola Poke Ball Plus è venduta a 49.98 euro.

Ma cosa è la Poké Ball Plus? Si tratta di un controller per Nintendo Switch da utilizzare come alternativa ai Joy-Con per navigare tra i menu, esplorare il mondo di gioco e lottare con i Pokemon (e ovviamente catturarli).

La Poké Ball è compatibile anche con l’app Pokemon Go e permette di catturare i Pokemon senza guardare lo smartphone: se nelle vicinanze appare un Pokémon, la Poké Ball Plus ti avviserà. Premendo il pulsante su di essa per lanciare una Poké Ball l’accessorio si illuminerà e vibrerà per comunicare se la cattura è andata a buon fine. Mentre è collegata allo smartphone, la Poké Ball Plus misurerà anche la distanza percorsa, così si potrà far schiudere uova o ottenere dolci dagli amici.