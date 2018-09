PosteMobile Creami Next Special Edition per tutti

Filippo Vendrame,

PosteMobile Creami Next Special Edition è una speciale tariffa dell’operatore virtuale che potrà essere attivata sino al prossimo 22 settembre. Trattasi di una ghiotta opportunità per tutti coloro che necessitano di molto traffico dati per navigare ogni mese attraverso il loro smartphone. Infatti, PosteMobile Creami Next Special Edition offre sino a 50 GB di traffico Internet 4G ogni mese oltre a consentire di poter chiamare senza limiti tutti i numeri nazionali fissi e mobile. Tariffa che include ogni mese anche SMS illimitati.

PosteMobile Creami Next Special Edition è declinata in tre varianti: creami neXt 1, creami neXt 3 e creami neXt 6. Trattasi di tre piani che differiscono unicamente per il costo e per il quantitativo di traffico dati a disposizione. PosteMobile creami neXt 1 offre 10 GB di traffico Internet 4G a 10 euro al mese. PosteMobile creami neXt 3 offre 30 GB di traffico Internet 4G ogni mese a 30 euro ogni 3 mesi. Infine, PosteMobile creami neXt 6 offre 50 GB di trafico Internet 4G a 50 euro ogni 6 mesi. Tutte e tre le tariffe consentono di chiamare e inviare SMS senza limiti tutti i numeri nazionali.

L’offerta è dedicata ai clienti Privati e titolari di Partita Iva che attivano in Ufficio Postale o nei Kipoint abilitati entro il 22 settembre 2018, salvo proroghe, una nuova SIM ricaricabile, senza vincolo di portabilità. La SIM acquistata in Ufficio Postale o nei punti Kipoint ha un costo di 15 euro con 5 euro di traffico incluso.

Il mancato rinnovo del piano per credito insufficiente comporta l’applicazione della tariffa extrasoglia di 18 cent/min, 12 cent/SMS e della la tariffa base giornaliera di 3,5 euro al giorno per 400 MB di traffico internet su smartphone e tablet.

Maggiori dettagli sono disponibili all’interno del portale ufficiale di PosteMobile.