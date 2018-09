Shadow of the Tomb Raider, trailer e recensioni

Floriana Giambarresi,

Manca ormai pochissimo al debutto ufficiale di Shadow of the Tomb Raider, nuova avventura con Lara Croft di cui il day one è però già stato rotto nelle scorse ore. Sarà disponibile venerdì 14 settembre ma la stampa globale ne ha già rilasciato le prime recensioni e al contempo è stato pubblicato da Square Enix il trailer di lancio.

Questa nuova iterazione del noto franchise è ambientata due mesi dopo gli eventi raccontati in Rise of the Tomb Raider. Lara si avventura in Sud America nella leggendaria città di Paititi in cerca di una reliquia Maya, che ha un legame con il suo defunto padre. Nel corso dell’avventura, la protagonista avrà a che fare con l’organizzazione paramilitare Trinity, anch’essa alla ricerca della reliquia. Così Lara dovrà affrontare nemici, enigmi e molto altro ancora in un’avventura più frenetica che mai, come dimostra il trailer di lancio diffuso da Square Enix, riportato di seguito:

Prima dell’arrivo ufficiale nei negozi, sono già pervenute in rete le prime recensioni di Shadow of the Tomb Raider, con la stampa estera e italiana che ha premiato la nuova avventura di Lara Croft con voti mediamente alti:

GameSpace – 9.5/10

Stevivor – 9/10

IGN – 9/10

GamesBeat – 8.7/10

GameCreate – 8.5/10

PlayStation Lifestyle – 8.5/10

PC Gamer – 84/100 PlayStation Univers – 8/10

EGM – 8/10

MetroGameCentral – 8/10

Destructoid – 7.5/10

Game Informer – 7.5/10

Slant Magazine – 7/10

CGM Magazine – 7/10

VideoGamer – 7/10

USgamer – 3.5/5

Shacknews – 7/10 Gamer.no – 6/10

GameSpot – 6/10

The Guardian – 3/5 GamesRadar+ – 4/5

Multiplayer.it – 8.8/10

Everyeye – 8.3/10

Eurogamer – 8/10.

Shadow of the Tomb Raider è giocabile su PC, PS4 e Xbox One.