Skype, gli SMS sia inviano e ricevono dai PC

Skype permette, adesso, di gestire gli SMS direttamente dal proprio PC grazie alla funzione SMS Connect che è arrivata nella mani degli iscritti al programma Skype Insider per tutti i test del caso prima del rilascio pubblico. Circa un mese fa, gli utenti avevano iniziato a vedere un interruttore su Skype che avrebbe dovuto consentire di poter inviare e ricevere SMS all’interno dei computer Windows e Mac. All’epoca, questa funzionalità era disattivata, ma adesso è finalmente attiva, almeno per gli Insider.

SMS Connect sarà disponibile solo per coloro che utilizzano gli smartphone Android, per ora, ed il suo rollout sarà progressivo e questo significa che ci vorrà del tempo affinché giunga nelle mani di tutti gli Insider. I fortunati che dovessero trovare presente la funzione SMS Connect, per poterla attivare dovranno semplicemente recarsi in Impostazioni->Messaggi e poi su SMS->Abilita SMS Connect. A quel punto, l’app guiderà gli utenti ad accoppiare il loro smartphone Android con il loro computer. Una volta collegati i dispositivi, SMS Connect consentirà di rispondere ai messaggi sia singoli che di gruppo direttamente dal PC senza dover prendere in mano lo smartphone.

Skype permetterà anche di visualizzare gli MMS ma non di crearne di nuovi. Microsoft evidenzia che SMS Connect non va a sostituire l’app dedicata agli SMS sugli smartphone che potrà continuare ad essere utilizzata senza problemi. Semplicemente, questa novità permetterà di poter gestire i messaggi direttamente dal proprio computer. Questa interessante novità è disponibile per gli Insider del programma Skype che eseguono la versione 8.30 dell’app Android e dovrebbe funzionare con i dispositivi desktop che eseguono sia Windows che Mac.

Al momento non è nota una data per la disponibilità di SMS Connect anche per i dispositivi iOS.