Vodafone Voce 4G per tutti

Filippo Vendrame,

Vodafone ha iniziato ad inviare ad alcuni suoi clienti consumer un SMS informativo in cui è evidenziata l’attivazione gratuita del servizio Voce 4G. Trattasi del ben noto servizio basato sulla tecnologia VoLTE che, sfruttando la Rete 4G Vodafone e le potenzialità di alcuni modelli di smartphone, permette di effettuare chiamate in alta definizione continuando a navigare e a utilizzare le app senza rallentamenti o interruzioni durante la chiamata.

Voce 4G, dunque, permette di chiamare le persone potendo contare su di una qualità audio di livello superiore e senza andare a consumare il proprio traffico 4G nonostante utilizzi la rete LTE. Tuttavia, per poter sfruttare questo servizio, i clienti Vodafone devono utilizzare una SIM 4G e possedere uno smartphone compatibile. L’operatore, all’interno di un sito dedicato, ha predisposto una piccola form grazie alla quale è possibile verificare se il proprio smartphone è compatibile con il servizio Voce 4G.

Se anche gli smartphone di chi si contatterà avranno il servizio attivo e tutti i requisiti riportati, la qualità delle chiamate sarà percepita da entrambi. Il messaggio che Vodafone sta inviando ai suoi clienti è doppiamente interessante. Innanzitutto perché informa di un servizio extra di sicuro valore aggiunto e che non presenta costi aggiuntivi. In secondo luogo perché lo scorso giugno l’operatore informò che Voice 4G sarebbe stato attivato di default e gratuitamente ai soli nuovi clienti con la promessa di una sua attivazione anche per i vecchi clienti in un momento successivo.

Il messaggio che Vodafone sta ora inviando fa ben capire che probabilmente l’operatore ha iniziato ad attivare Voice 4G anche a tutti gli altri suoi clienti.