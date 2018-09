Xiaomi annuncerà una nuova versione del Mi 8

Luca Colantuoni,

Xiaomi ha presentato a fine maggio tre modelli della serie Mi 8, uno dei quali può essere acquistato anche in Italia. Il produttore cinese annuncerà un’altra versione il 19 settembre durante un evento organizzato a Chengdu, capoluogo della provincia di Sichuan. Lo smartphone potrebbe essere il Mi 8 Youth Edition.

Per invitare la stampa specializzata sono state utilizzate due immagini. Una raffigura un numero 8 gigante sullo sfondo di una città, quindi dovrebbe essere proprio una nuova variante del Mi 8, considerato che la serie Redmi è ferma al numero 6. Nella seconda immagine è tuttavia visibile (in basso a sinistra) uno smartphone con doppia fotocamera posteriore disposta in orizzontale (in tutti i recenti modelli della serie Mi è in verticale).

Pochi giorni fa sono state scoperte nel database di TENAA le principali specifiche di uno smartphone Xiaomi che potrebbe essere il Mi 8 Youth Edition, una versione leggermente migliore del Mi 8 SE. La dotazione hardware dovrebbe comprendere uno schermo da 6,26 pollici con risoluzione full HD+ (2280×1080 pixel) e rapporto di aspetto 19:9 (quindi c’è il notch), processore octa core Snapdragon 710, 4 o 6 o 8 GB di RAM e 32 o 64 o 128 GB di storage, espandibili con schede microSD.

Per la doppia fotocamera posteriore si prevedono sensori da 12 e 5 megapixel, mentre quella frontale dovrebbe avere una risoluzione di 24 megapixel. Altre possibili specifiche sono le seguenti: chip WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE (dual SIM), porta USB Type-C, lettore di impronte digitali sul retro, batteria da 3.250 mAh e sistema operativo Android 8.1 Oreo con interfaccia MIUI 9.

Il Mi 8 Youth Edition, come si deduce dal nome, sembra indirizzato all’utenza più giovane, per cui verrà offerto in numerosi colori per soddisfare qualsiasi preferenza cromatica. Per avere la conferma ufficiale e conoscere i prezzi non resta che attendere l’evento del 19 settembre.