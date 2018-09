Apple: sul sito leak dei nomi di tutti gli iPhone

Marco Grigis,

A pochissime ore dall’evento ufficiale Apple, previsto questa sera per le 19 del fuso italiano, sul sito ufficiale dell’azienda appaiono i nomi di tutti i nuovi iPhone, ovviamente per errore. È quanto è stato scoperto da Allthings.now, così come riporta Engadget, nell’analizzare il codice HTML e i file XML presenti sui server targati mela morsicata.

I file incriminati sono stati prontamente rimossi, ma questo non ha impedito agli utenti di effettuarne degli screenshot, diffusi rapidamente sui social network come ultimo leak della stagione. Dalle evidenze emerse, i nuovi smartphone potrebbero chiamarsi iPhone XS e iPhone XS Max, rispettivamente per le versioni OLED da 5.8 e 6.5 pollici, nonché iPhone XR per quella da 6.1 con scocca colorata. Al momento, non è dato sapere quale sia il significato correlato alla lettera “R”.

Non è però tutto, poiché dagli XML si apprendono riferimenti anche al nuovo Apple Watch, probabilmente chiamato Apple Watch Series 4, con quadrato da 40 e 44 millimetri, quindi più grandi rispetto alle precedenti generazioni.

Non è stato evidentemente un settembre troppo fortunato per Apple, almeno sul fronte dei leak, considerando come negli ultimi giorni siano apparse online indiscrezioni provenienti per errore dalla stessa mela morsicata. Pochi giorni fa, ad esempio, la redazione di 9to5Mac ha pubblicato le immagini ufficiali di iPhone XS e iPhone XS Max, sempre a seguito di un presunto errore commesso da Cupertino. Oggi, invece, l’apparizione di dettagli fondamentali a poche ore dall’evento ufficiale.

Rimane però il mistero sui nuovi iPad Pro, secondo gli analisti in via d’arrivo sempre questa sera, di cui però non è stata fatta menzione sul sito ufficiale Apple. Secondo alcuni analisti non si può escludere che Apple abbia deciso di posticipare all’ultimo minuto il loro lancio, aggregandoli al prossimo evento autunnale dedicato ai nuovi Mac. Non resta quindi che attendere di scoprire tutte le novità provenienti da Apple Park, con l’evento di questa sera presso lo Steve Jobs Theater, in streaming sul sito Apple e su Twitter.