Call of Duty: Black Ops 4 in regalo con Xperia XZ3

Luca Colantuoni,

Sony ha annunciato un’interessante promozione valida fino al 5 ottobre. Chi acquisterà il nuovo Xperia XZ3 riceverà un codice per il download gratuito di una copia del gioco Call of Duty: Black Ops 4 per PlayStation 4, il cui arrivo sul mercato è previsto per il 12 ottobre, una settimana dopo il lancio ufficiale dello smartphone in Europa.

Il Sony Xperia XZ3, annunciato all’IFA 2018 di Berlino, è l’attuale modello di punta del produttore giapponese. Si tratta di uno smartphone di fascia alta con telaio in vetro e alluminio serie 7000, schermo OLED HDR da 6 pollici con risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel), processore octa core Snapdragon 845, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, slot microSD, fotocamera posteriore Motion Eye da 19 megapixel, fotocamera frontale da 13 megapixel, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS e LTE Cat. 18 (download fino a 1,2 Gbps), lettore di impronte digitali, porta USB Type-C e batteria da 3.330 mAh con supporto per la ricarica wireless. Il sistema operativo è Android 9 Pie.

Il nuovo Xperia XZ3 può essere ordinato sullo store Sony, su Amazon e presso i principali negozi dell’elettronica di consumo. Il prezzo è 799,90 euro. Dopo aver ricevuto lo smartphone, l’utente può ottenere il voucher inserendo tutti i dati richiesti sul sito della promozione, tra cui il codice EAN e il numero IMEI del dispositivo. La richiesta deve essere effettuata tra il 28 settembre e la mezzanotte del 31 ottobre.

Una volta ricevuto il voucher via email, l’utente dovrà seguire il seguente percorso sulla PlayStation 4: [Impostazioni] > [PlayStation Network] > [Informazioni Account] > [Portafogli] > [Aggiungi fondi] e cliccare (X), selezionare [Utilizzare codice], inserire il codice del voucher e selezionare ‘Continua’. Il voucher verrà associato all’account e inizierà il download gratuito del gioco. Il voucher può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2018.