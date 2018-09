FIFA 19, annunciata la disponibilità della demo

Floriana Giambarresi,

La demo di FIFA 19 ha adesso una data di uscita ufficiale: come rivelato da EA Sports, sarà disponibile a partire da domani 13 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, dando così ai giocatori l’opportunità di provare alcune delle feature del nuovo calcistico.

Per scaricare la versione di prova giocabile di FIFA 19 sarà sufficiente collegarsi domani sul PlayStation Store, Xbox LIVE o Origin di EA, cercare il gioco ed effettuare il download. «Un’imperdibile anteprima per tutti gli appassionati che non vedono l’ora di scoprire le innovative features del gameplay che arricchiscono il nuovo capitolo del simulatore calcistico più giocato al mondo», comunica il publisher in una nota ufficiale.

Nello specifico, la demo giocabile di FIFA 19 consentirà di assaporare l’atmosfera della UEFA Champions League, con 10 tra i club calcistici tra i più prestigiosi d’Europa quali Juventus, Real Madrid, Manchester United,Manchester City, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, A.S. Roma e Tottenham. Sarà inoltre possibile testare il terzo capitolo della modalità Il Viaggio, ovvero la carriera di Alex Hunter che prosegue in questa iterazione della serie, nonché le novità del gameplay.

Si ricorda che FIFA 19 sarà disponibile su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch a partire dal 28 settembre, mentre il diretto rivale PES 2019 è già disponibile nei negozi da fine agosto.