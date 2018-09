Fifa 19, svelate le valutazioni dei 10 top player

Marco Locatelli,

In attesa dell’arrivo di FIFA 19 sugli scaffali dei negozi, previsto per il 28 settembre, Ea Sports ha svelato i rating dei dieci migliori giocatori.

Poche sorprese per i “top dei top”. In vetta alla classifica troviamo infatti Cristiano Ronaldo, uomo copertina di FIFA 19 e grande protagonista di questa stagione della Serie A (anche se ancora a secco), e Lionel Messi, entrambi con una valutazione di 94.

Pochissimo dietro ci sono Neymar, talento del Paris Saint-Germain e della Seleção brasiliana con un rating di 92. Seguono poi con rating di 91 le stelle del Real Madrid Luka Modrić e Sergio Ramos, i belgi di Manchester City e Chelsea De Bruyne e Hazard, l’attaccante blaugrana Luis Suárez e il portiere del Manchester United, De Gea.

Chiude la Top Ten il centrocampista dei blancos Toni Kroos con un rating di 90. Nessun italiano nella top ten di FIFA 19 e nessun giocatore ad eccezione del “marziano” Cristiano Ronaldo. Ecco, di seguito, la classifica:

1. Cristiano Ronaldo (Juventus) – 94

2. Lionel Messi (Barcellona) – 94

3. Neymar Jr (Paris Saint-Germain) – 92

4. Luka Modrić (Real Madrid) – 91

5. Kevin De Bruyne (Manchester City) – 91

6. Eden Hazard (Chelsea) – 91

7. Sergio Ramos (Real Madrid) – 91

8. Luis Suárez (Barcellona) – 91

9. David De Gea (Manchester United) – 91

10. Toni Kroos (Real Madrid) – 90

Se si considera la classifica dei cento giocatori più quotati, oltre a Cristiano Ronaldo, ci sono altri gli campioni della Serie A tra cui Chiellini e Dybala (89), Higuain, Handanovic e Insigne (88), Hamsik, Immobile e Icardi (87).

Tutti i rating degli altri giocatori presenti nella Top 100 saranno svelati sul sito ufficiale e sull’account Twitter di Fifa Italia

Ricordiamo che Fifa 19 sarà disponibile in tutto il mondo dal 28 settembre per PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation 3 e Xbox 360.

Ricordiamo che a partire da domani, 13 settembre, sarà scaricabile la versione dimostrativa del gioco che permetterà di provare le modalità Uefa Champions League e l’inizio de “Il Viaggio: Campioni”.