Gboard per Android suggerirà i contenuti rilevanti

Luca Colantuoni,

La tastiera virtuale di Google diventa sempre più smart. L’azienda di Mountain View ha infatti avviato i test per una funzionalità che permetterà di suggerire i contenuti più rilevanti durante la scrittura di un messaggio. Gboard per Android offrirà dunque una versione potenziata della ricerca integrata accessibile tramite il pulsante G nella barra predittiva.

Attualmente toccando il pulsante G viene aperto il box per la ricerca online. Una delle prossime versioni della Gboard mostrerà una piccola card che spiega brevemente la nuova funzionalità. Il logo G, visibile sul lato sinistro della barra predittiva, cambierà automaticamente in una faccina sorridente o nell’icona GIF o in una lente di ingrandimento per suggerire un contenuto rilevante e correlato al testo digitato dall’utente. Con un tap viene aperta la corrispondente sezione della tastiera virtuale per consentirà la scelta di emoji, sticker e GIF animate.

La lente di ingrandimento viene mostrata, ad esempio, quando l’utente digita il nome di un personaggio famoso. Un tap avvia la ricerca online e visualizza una scheda informativa che può essere condivisa nella conversazione. In alcuni casi, la sezione delle emoji, degli sticker e delle GIF viene aperta automaticamente, se nel testo è contenuta una parola che può essere associata a quel contenuto specifico.

Ovviamente i suggerimenti predittivi potranno essere disattivati nella impostazioni di Gboard. In questo caso verrà ripristinato il funzionamento originario, quindi i contenuti (emoji, sticker e GIF) verranno mostrati solo dopo la ricerca dell’utente. La funzionalità è ancora in test, per cui non è possibile sapere quando sarà disponibile per tutti.