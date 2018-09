Infinity e DAZN insieme: offerta cinema e sport

Floriana Giambarresi,

Infinity e DAZN annunciano una particolare offerta dedicata agli utenti italiani che mette loro a disposizione i contenuti esclusivi di entrambe i servizi, dunque cinema e sport, a un prezzo conveniente: 13,99 euro al mese invece di 17,98 euro.

In particolare, sottoscrivendo un abbonamento mensile al costo unico di 13,99 euro sarà possibile avere accesso sia a Infinity che a DAZN, e guardare dunque i film su Infinity anche in anteprima, i migliori film anche in alta risoluzione (anche in 4K), le serie tv più amate, il film cult del panorama italiano ed internazionale e l’offerta sportiva integrale di Dazn che prevede 114 match del campionato di Serie A TIM in esclusiva, tutte le partite di Serie BKT, tutti i match della Liga spagnola e della Ligue 1 francese, la FA Cup, la Coppa d’Africa per Nazioni e la Copa Libertadores. Completano l’offerta, tra gli altri, gli sport americani (NFL, NHL e MLB), il grande rugby europeo e gli sport da combattimento, come boxe e MMA.

Per accedere all’offerta è sufficiente andare sul sito ufficiale www.infinitytv.it e seguire la procedura di registrazione, dopodiché si riceverà un voucher valido per accedere a DAZN. Si ricorda che sia DAZN che Infinity sono accessibili online: tutto ciò che occorre è disporre di un dispositivo connesso a Internet, sia da casa che in mobilità. Ecco cosa ha dichiarato Pablo Falanga di Infinity a proposito dell’accordo con DAZN:

Siamo entusiasti di aver stretto un accordo con DAZN per lanciare l’offerta più competitiva del mercato, un’offerta strutturata tenendo in considerazione le più grandi passioni degli italiani: cinema e sport. La nostra grande attenzione verso il cinema fa sì che l’accordo con DAZN rientri perfettamente nella costruzione di una proposta ancora più completa per il pubblico italiano. La natura stessa dei due servizi streaming permetterà agli utenti di fruire in modo semplice e vantaggioso di tutto il meglio dei due servizi.

Mentre Veronica Diquattro di DAZN Italia ha così commentato la collaborazione con Infinity:

La collaborazione con Infinity ci consente di rendere accessibile l’ampia offerta di contenuti sportivi premium di DAZN a un pubblico sempre più vasto. L’abbinamento tra sport e cinema permetterà agli spettatori di scegliere, sia a casa che in mobilità sui principali dispositivi connessi a internet, quali emozioni vivere, siano esse quelle di un big match sportivo o quelle di un avvincente film o serie tv.

Si ricorda che Infinity ha a catalogo oltre 6000 film, serie tv e cartoni animati anche in Super HD e in lingua originale, da vedere e rivedere senza vincoli di orari e palinsesti su centinaia di dispositivi abilitati. DAZN invece offre sport in streaming live e on demand, tra cui la serie A italiana e tutta la serie B.