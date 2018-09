iPhone XC: dagli slot sim cinque colori

Marco Grigis,

A pochissime ore dall’evento Apple dedicato ai nuovi smartphone dell’azienda, previsto per questa sera alle 19, appare online un’indiscrezione last minute su uno dei tre iPhone in arrivo. Protagonista dell’ultima tornata di rumor è iPhone XC, la versione LCD dello smartphone di Cupertino, di cui da tempo si vocifera l’introduzione di diversi colori per la scocca. Le tinte disponibili potrebbero essere cinque, così come confermano le immagini degli slot per le sim.

Le immagini degli slot per le sim di iPhone XC, apparse sul social network cinese Weibo e poi rilanciate su Twitter da Benjamin Geskin, sembrano confermare tutte le indiscrezioni che si sono susseguite negli ultimi mesi. Il device da 6.1 pollici, con schermo LCD, verrà infatti offerto al pubblico in svariate colorazioni, così come accaduto in passato per iPhone 5C. Al momento, però, non vi è accordo sul nome: secondo alcuni analisti si chiamerà iPhone XC, per altri iPhone XR.

Cinque potrebbero essere le tinte disponibili, tra cui rosso, blu, una tonalità del marrone non ancora ben definita, il classico grigio siderale e l’argento. I colori effettivamente in listino, tuttavia, potrebbero essere più estesi, considerato come in queste settimane si sia parlato diffusamente anche del giallo, dell’arancione e del verde.

Fatta eccezione per il display LCD, i nuovi iPhone XC dovrebbero vedere caratteristiche hardware del tutto analoghe ai più costosi iPhone XS: tutti i modelli incorporeranno infatti un processore A12 progettato a 7 nanometri, per perfomance più elevate e un sensibile risparmio della batteria. Non mancherà ovviamente un top notch, per comprendere i sensori TrueDepth per Face ID e abilitare, di conseguenza, il riconoscimento in 3D dei volti. Non resta quindi che attendere la presentazione di questa sera, alle 19 del fuso italiano: oltre ai già citati iPhone, Apple potrebbe presentare la rinnovata linea edge-to-edge degli iPad Pro e i rinnovati Apple Watch Series 4.