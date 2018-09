iPhone XS: come seguire l’evento Apple

Marco Grigis,

Mancano ormai pochissime ore per scoprire i nuovi dispositivi Apple, tra cui la rinnovata linea degli iPhone, inediti iPad Pro e un nuovo Apple Watch. L’incontro di presentazione si terrà presso lo Steve Jobs Theater di Apple Park, alle 19 del fuso italiano, ma come seguire in diretta questo importante evento? E, soprattutto, quali device attendersi?

Così come già accennato, l’evento Apple di questa sera – chiamato “Gather Round” nell’invito ufficiale di Cupertino – si terrà alle 19 del fuso italiano. Gli appassionati tricolore dell’universo targato mela morsicata, non potendo ovviamente essere fisicamente presenti presso l’anfiteatro sotterraneo di Apple Park, potranno seguire l’intero keynote in streaming, sia sul sito ufficiale del gruppo che con una nuova modalità. A partire da quest’anno, infatti, la diretta video sarà disponibile anche su Twitter.

Per quanto riguarda lo streaming dalla piattaforma ufficiale di Apple, sarà necessario dotarsi di Safari su un iDevice aggiornato a iOS 10 e successivi, lo stesso browser su Mac con macOS Sierra e successivi oppure un PC Windows 10 tramite Microsoft Edge. Ancora, l’evento potrebbe essere fruito tramite Apple TV di seconda o superiore generazione, sia tramite AirPlay che attraverso l’applicazione ufficiale. Per la prima volta da diversi anni a questa parte, il gruppo di Cupertino garantisce un iniziale supporto anche a browser di terze parti, come Firefox e Chrome, purché aggiornati alle ultime versioni e compatibili con gli standard audio e video MSE, H.264 e ACC.

Molte le novità attese dal palco di Cupertino, tra cui tre nuovi iPhone: due successori di iPhone X con schermo OLED, chiamati iPhone XS e iPhone XS Plus e con schermo rispettivamente da 5.8 e 6.5 pollici, e un’edizione LCD da 6.1 pollici. Spazio anche alla linea iPad Pro, con la presentazione dei nuovi modelli edge-to-edge, quindi al rinnovato Apple Watch Series 4, più sottile e dallo schermo più generoso. Non resta che attendere, di conseguenza, l’appuntamento di questa sera.