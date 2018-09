Kingdom Hearts 3, Big Hero 6 e VR Experience

Floriana Giambarresi,

Square Enix ha appena rilasciato un nuovo trailer dedicato a Kingdom Hearts 3 che approfondisce il mondo di Big Hero 6 e presenta alcuni dei personaggi che appariranno nel gioco. È stato reso disponibile in occasione del PlayStation Lineup Tour, l’evento che ha anticipato il Tokyo Game Show 2018.

Il trailer mostra le ultime novità in una serie di mondi cinematografici Disney che il gioco esplorerà, come ad esempio quelli di Toy Story, Frozen e Tangled. Oltre ad essere stati introdotti Baymax e Hiro, il filmato offre anche uno scorcio degli altri cattivi che si vedranno nel titolo: eccolo riportato qui di seguito.

Kingdom Hearts 3 sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One il 29 gennaio 2019 ma Square Enix e Sony hanno anche rivelato un nuovo titolo della serie per la realtà virtuale: si chiama Kingdom Hearts VR Experience e arriverà esclusivamente su PlayStation VR. Anche per questo gioco, definito dallo sviluppatore un’esperienza musicale, è stato condiviso un trailer e debutterà a fine anno, in tempo per le prossime festività natalizie:

In vista del Tokyo Game Show, Square Enix e Disney hanno presentato Kingdom Hearts: VR Experience al PlayUp LineUp Tour in Giappone. Questa nuovissima esperienza di sistema PlayStation VR gratuita immergerà i fan nell’universo di Kingdom Hearts come mai prima e permetterà loro di rivivere alcuni dei loro più affettuosi ricordi di Kingdom Hearts.

I fan potranno anche sbloccare nuovi contenuti semplicemente giocando attraverso l’esperienza virtuale di Kingdom Hearts. Kingdom Hearts: VR Experience sarà scaricabile dal PlayStation Store per PlayStation 4 e PlayStation VR.