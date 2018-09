Microsoft rilascia il Patch Tuesday di settembre

Filippo Vendrame,

Microsoft, puntuale come ogni mese, ha rilasciato il Patch Tuesday del mese di settembre 2018. Trattasi del classico appuntamento in cui la casa di Redmond rilascia una serie di aggiornamenti per tutti i suoi sistemi operativi supportati al fine di correggere bug e di eliminare falle di sicurezza. Accanto ad una serie di nuovi aggiornamenti cumulativi per Windows 10, Microsoft ha distribuito una serie di update anche per Windows 7 e Windows 8.1.

Da evidenziare che in questo mese di settembre, la società ha distribuito esclusivamente update che vanno a risolvere problemi di sicurezza che riguardano una serie di aree chiave dei sistemi operativi. Tutti coloro che dipingono di PC con i sistemi operativi Windows 8.1 o Windows Server 2012 R2 potranno scaricare ed installare gli update KB4457129 e KB4457143. Chi dispone, invece, di PC con a bordo Windows 7 Service Pack 1 o Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 potrà scaricare ed installare gli aggiornamenti KB4457144 e KB4457145.

Infine, chi dispone di computer con il sistema operativo Windows Server 2012 potrà installare le patch KB4457135 e KB4457140. Sebbene la lista dei correttivi non sia particolarmente lunga, trattasi pur sempre di aggiornamenti che mettono una pezza ad una serie di problemi di sicurezza dei sistemi operativi di Microsoft.

Questo significa che è importante scaricarli ed installarli quanto prima per poter proteggere i propri computer da eventuali minacce. Questi aggiornamenti distribuiti da Microsoft per il Patch Tuesday del mese di settembre 2018 sono già disponibili attraverso il consueto canale di Windows Update.

Per poter disporre delle ultime innovazioni sviluppate dalla casa di Redmond, gli utenti devono aggiornare i loro computer a Windows 10. Per Windows 7 e Windows 8.1, Microsoft fornisce solamente aggiornamenti di sicurezza e update che vanno a risolvere eventuali bug.