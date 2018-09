Microsoft Store realizza le idee più creative

Filippo Vendrame,

Microsoft Store ha presentato in Italia la nuova iniziativa #SognatoriDigitali. Trattasi di un progetto che punta all’obiettivo di voler realizzare idee innovative in grado di migliorare il mondo e la qualità della vita delle persone attraverso la tecnologia. Chi volesse partecipare non dovrà fare altro che candidare i propri desideri dal 10 settembre all’8 ottobre sul sito dedicato, oppure su Instagram o su Twitter usando gli hashtag ufficiali dell’iniziativa: #SognatoriDigitali e #MicrosoftStore.

Le idee creative che le persone proporranno, potranno essere presentate a nome proprio, per entità o soggetti terzi, o a nome di una comunità e dovranno essere caratterizzate da un forte impatto sociale, una motivazione ispirazionale e dalla capacità di incoraggiare le persone a perseguire e realizzare i propri sogni. Una volta terminata la fase delle candidature, un team di esperti selezionati da Microsoft valuterà i progetti e sceglierà i desideri più stimolanti, generosi e a favore della collettività.

Le idee che le persone potranno presentare dovranno, inoltre, essere in linea con la mission di Microsoft, da sempre impegnata nell’aiutare le persone e le organizzazioni a realizzare il proprio potenziale grazie alla tecnologia.

Le idee selezionate saranno realizzate grazie al sostegno del Microsoft Store. Il progetto #SognatoriDigitali, si evidenzia, è l’edizione Italiana dell’iniziativa internazionale di Microsoft #EmpowerPossibility, lanciata con successo negli Stati Uniti, in Canada e in Australia e replicata in Spagna con il nome #AceleradoraDeIdeas.

Maggiori informazioni sono disponibili all’interno del sito ufficiale di questo nuovo ed innovativo progetto portato avanti dalla casa di Redmond.