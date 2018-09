OnePlus 6T, svelate le specifiche complete?

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha confermato che il nuovo OnePlus 6T avrà un lettore di impronte digitali in-display di tipo ottico. Le altre caratteristiche sono invece ignote…o quasi. Un rivenditore online ha pubblicato una pagina con tutte le specifiche dello smartphone, ma potrebbero essere solo un riepilogo delle indiscrezioni che circolano da qualche settimana. Una delle immagini usate è infatti il render creato da Phone Arena (visibile all’inizio dell’articolo).

Se le specifiche verranno confermate il 17 ottobre, giorno previsto per l’annuncio ufficiale, si potrà certamente affermare che il OnePlus 6T è un Oppo R17 Pro con processore Snapdragon 845. I due dispositivi potrebbero infatti condividere il design e la dotazione hardware. Del resto OnePlus e Oppo appartengono allo stesso proprietario (BKK Electronics). Il OnePlus 6T dovrebbe quindi avere uno schermo AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e rapporto di aspetto 19.5:9. Lo screen-to-body ratio del 91,5% è stato ottenuto adottando un notch con forma a goccia (waterdrop).

La dotazione hardware dovrebbe inoltre comprendere 6 o 8 GB di RAM, 64/128/256 GB di storage, porta USB Type-C, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS e LTE con supporto dual SIM. Come si può vedere nell’immagine, OnePlus potrebbe integrare una tripla fotocamera posteriore. Le prime due avrebbero sensori da 20 e 12 megapixel, mentre la terza servirebbe per catturare l’informazione della profondità, sfruttando la tecnologia Time of Flight 3D Sensing. Per la fotocamera frontale si prevede invece una risoluzione di 25 megapixel.

Il sistema operativo dovrebbe essere Oxygen OS 6 basato su Android 9 Pie. Il rivenditore indica anche il prezzo della versione base con 6 GB di RAM e 64 GB di storage, ovvero 569,00 dollari. Per la conferma è necessario attendere la presentazione ufficiale da parte del produttore cinese.