PayPal, crescita record: 250 milioni di conti

PayPal ha tagliato il traguardo dei 250 milioni di conti attivi. A riferire del raggiungimento di questo importante risultato, Dan Schulman, CEO di PayPal. Il traguardo raggiunto è ancora più importante se si considera che al 27 febbraio 2017, i conti attivi sulla piattaforma erano “appena” 200 milioni. In poco più di un anno e mezzo, dunque, gli conti attivi di PayPal sono aumentati di ben 50 milioni.

Mediamente, ogni mese la piattaforma faceva registrare circa 3 nuovi milioni di account. Un risultato che se comparato alle statistiche demografiche nazionali vedrebbe PayPal attestarsi come il quinto Paese più popolato a livello globale davanti a nazioni come il Brasile (210 milioni di persone) e subito dietro l’Indonesia (266 milioni di persone). Il traguardo dei 250 milioni di conti attivi è la chiara dimostrazione che PayPal sta lavorando molto bene. Un impegno che consente di ottenere tassi di crescita davvero molto importanti. Negli ultimi mesi, la piattaforma di pagamenti ha continuato a differenziare le sue attività per trovare nuovi sbocchi commerciali.

PayPal non è certamente la prima azienda ad impegnarsi per mettere il cliente al centro della propria attività, né sarà l’ultima. Ma c’è una differenza fondamentale: il nostro impatto e il successo della nostra azienda sono direttamente proporzionali all’impegno e al successo dei nostri clienti. Se i nostri clienti fanno bene, facciamo bene. Se crescono, cresciamo. Dobbiamo rimanere costantemente e incessantemente al servizio dei nostri clienti e, se lo facciamo, possiamo davvero fare una magia per tutti.

Si pensi, per esempio, al progetto di offrire servizi simili ad una banca a chi non dispone un conto corrente bancario, oppure alle molte nuove partnership strette come diverse realtà di tutto il mondo per poter essere presente all’interno di molteplici servizi commerciali.

PayPal, inoltre, non ha mai perso la fama di servizio di pagamenti dall’elevata affidabilità ed ancora oggi è sinonimo di sicurezza per tutte le persone che desiderano acquistare prodotti all’interno di siti web. Un impegno che sicuramente consentirà a PayPal di continuare a crescere a questi ritmi per tagliare presto traguardi ancora più prestigiosi.