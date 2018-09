Salone Franchising Milano torna ad ottobre

Filippo Vendrame,

Torna anche quest’anno il Salone Franchising Milano, l’unica fiera nazionale del commercio in affiliazione che è giunta, oramai, alla 33° edizione. La fiera si terrà a Fieramilanocity da giovedì 25 a sabato 27 ottobre 2018. Oltre ad essere una fiera espositiva, il Salone Franchising Milano è anche un importante punto di incontro B2B tra le catene commerciali e tutte le persone interessate ad aprire un’attività commerciale in franchising. Il Salone, inoltre, propone un profilo edutainment che coniuga momenti informativi e formativi a eventi come il Talent Show per la migliore proposta di nuovi concept retail.

Gli stand espositivi che parteciperanno al Salone sono più di 200 e questo dato la dice molto lunga sull’importanza dell’appuntamento. Si attendono, inoltre, più di 15 mila visitatori. Al Salone Franchising Milano partecipa tradizionalmente l’intera filiera di un comparto in crescita che fattura annualmente 24,5 miliardi di euro, con 51.600 punti vendita su tutto il territorio nazionale e 10.000 all’estero. Il Salone è organizzato da Campus Fandango Club, in collaborazione con Fiera Milano e in partnership con Confimprese. Al Salone Franchising Milano partecipano, anche, tutte le associazioni di settore, come Federfranchising e Assofranchising, partner istituzionali, con il patrocinio di Regione Lombardia.

I partecipanti avranno l’occasione unica di potersi avvicinarsi al franchising, potendo valutare da vicino tutte le proposte delle maggiori catene commerciali oltre alla possibilità di poter avere in loco colloqui di lavoro.

Inoltre, il Salone offre anche alcune opportunità di valore aggiunto come servizi gratuiti di orientamento, formazione e aggiornamento su come fare impresa in franchising: la Franchising School, con decine di workshop quotidiani su come entrare nel commercio in affiliazione; Franchising For You, sportello con esperti che consigliano sui primi passi per aprire una attività o su come ampliarla; Percorsi di Vita, una serie di testimonianze di persone (franchisee) che hanno aperto con successo un negozio o un servizio in franchising.

Sarà anche presente un’area “Retail Solution” dedicata ad aziende ed operatori che offrono servizi per franchising e retail: tecnologie avanzate, e-commerce, energia, arredi, consulenze varie.