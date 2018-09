Samsung Health 6.0, nuova UI e nuove funzionalità

Luca Colantuoni,

Il produttore coreano ha annunciato un importante aggiornamento per la sua app dedicata agli utenti che praticano attività fisica e vogliono tenere sotto controllo il proprio stato di salute. Samsung Health 6.0 possiede una nuova interfaccia e offre un livello di personalizzazione superiore a quello delle precedenti versioni. L’app può essere installata su qualsiasi smartphone con almeno Android 5.0 e su iPhone 5 o successivi con almeno iOS 9.

Gli oltre 65 milioni di utenti che usano Samsung Health ogni mese possono ora accedere ad una piattaforma digitale più personale. Tenendo in considerazione i feedback ricevuti, il produttore ha semplificato la schermata Home, in modo da velocizzare l’accesso alle funzionalità preferite. Sul display dello smartphone vengono mostrati i principali parametri, come il numero di passi, la distanza percorsa, la calorie bruciate, la durata dell’allenamento e il tipo di esercizio. Nella parte inferiori ci sono altre tre schede: Together, Discover e Experts.

Together (Insieme) consente ora di condividere foto e festeggiare con gli amici gli obiettivi raggiunti. È possibile anche scambiare messaggi e immagini con i membri della community, confrontare i risultati e partecipare alla Global Challenge mensile. Discover (Scopri) permette invece di trovare contenuti correlati alla salute fisica, acquistare indossabili o accessori e cercare prodotti dei partner Samsung.

Samsung Health 6.0 è ovviamente l’app ideale per il nuovo Galaxy Watch, in quanto è in grado di rilevare fino a 39 diversi esercizi, registrando i principali parametri durante l’allenamento senza interruzioni, anche se l’utente passa un’attività all’altra. È possibile monitorare la qualità del sonno tramite la funzione Sleep Stage Detection e rilevare il livello di stress, sfruttando il cardiofrequenzimetro dello smartwatch.

La scheda Experts (Esperti), disponibile solo in alcuni paesi (non in Italia), permette di contattare i medici attraverso una chat, comunicare i sintomi e ricevere le prescrizioni per i farmaci. Samsung Health può essere scaricata dal Google Play Store o da Samsung Galaxy Apps.