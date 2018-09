Windows 10 build 17758 agli Insider, le novità

Filippo Vendrame,

Microsoft, nella sera di ieri, ha rilasciato agli Insider la nuova build 17758 di Windows 10 Redstone 5, il prossimo aggiornamento funzionale del suo sistema operativo che sarà rilasciato pubblicamente nel corso del mese di ottobre. Sebbene la casa di Redmond si stia concentrando nel limare i dettagli di questo nuovo aggiornamento, questa nuova build introduce, comunque, una piccola novità.

Infatti, nelle note di rilascio, Microsoft evidenzia che Storage Sense ora ha la capacità di liberare automaticamente spazio sul disco, rendendo disponibili solamente online i file di OneDrive più vecchi o mai utilizzati. Operazione che viene svolta in maniera del tutto automatica e senza l’intervento degli utenti. Un sistema, dunque, che dovrebbe consentire di recuperare spazio prezioso sul disco fisso, una manna soprattutto per tutti coloro che dispongono di PC Windows 10 con dischi fissi di piccole dimensioni. Oltre a questa novità, le note di rilascio evidenziano una serie di correttivi e di ottimizzazioni che dovrebbero migliorare sensibilmente la stabilità e le prestazioni del sistema operativo.

Microsoft continua ad evidenziare che questa build non è la versione RTM di Windows 10 Redstone 5. Questo significa che la società rilascerà agli Insider ancora ulteriori build da testare anche se oramai l’aggiornamento può dirsi quasi del tutto finalizzato. Microsoft, infatti, mette in evidenza un solo problema noto e nemmeno troppo importante.

La build finale di Windows 10 Redstone 5 dovrebbe arrivare, comunque, entro questo mese di settembre. L’aggiornamento sarà poi rilasciato pubblicamente a tutti in un giorno del mese di ottobre ancora non ben specificato attraverso Windows Update. Come noto, Microsoft ha scelto come nome ufficiale di questo nuovo update funzionale Windows 10 October 2018 Update.