YouTube Kids in Italia, video a misura di bambino

Marco Locatelli,

I genitori che sono soliti utilizzare YouTube insieme ai propri figlioletti avranno di che esultare: YouTube Kids, la versione per bambini (e genitori) della popolare piattaforma di video targata Google, sbarca oggi in Italia.

YouTube Kids è già disponibile gratuitamente al download su Google Play e su App Store e permetterà, in pochi click, di accedere ad un mondo interamente a misura di bambino: dai grandi successi delle Zecchino d’Oro alle filastrocche passando per i tormentoni, come Pulcino Pio oppure gli episodi di cartoni animati come Winx Club.

Con YouTube Kids – si legge sul blog ufficiale di Google – abbiamo voluto creare un’esperienza che porti alle famiglie una ricchezza di contenuti senza precedenti e un’esperienza più sicura, grazie a molteplici opzioni di controllo da parte dei genitori e all’utilizzo di sistemi automatizzati per scegliere contenuti adatti ai più piccoli.

Tra le caratteristiche principali dell’app, a risaltare maggiormente è sicuramente una grafica colorata e “giocosa” (come la definisce Google), con immagini grandi e icone ben visibili che ne rendono semplice l’utilizzo anche per i bambini. Quattro le categorie, incentrate sulla famiglia: Programmi, Musica, Impara ed Esplora. Una serie di partner YouTube proporrà alle famiglie delle raccolte di canali affidabili, così da facilitare ai genitori il lavoro di selezione.

Ovviamente non può mancare l’opzione di “controllo genitori” che permetterà a mamma e papà di selezionare quali contenuti dell’app rendere disponibili ai propri figli. Per coloro che desiderano abilitare questa funzione, basta aprire le Impostazioni, andare al profilo del bambino e selezionare la voce “solo contenuto approvato”. Questa funzione sarà rilasciata nel corso di questa settimana a livello globale su Android e presto su iOS.

YouTube Kids supporta anche i video a 360 gradi e tutti i contenuti possono essere visti anche sulla Tv di casa con Chromecast, la Apple TV, una console di gioco o una smart tv.