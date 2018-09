Forza Horizon 4, disponibile la demo

Floriana Giambarresi,

Microsoft ha appena rilasciato la demo di Forza Horizon 4, scaricabile gratuitamente su Xbox One e PC. Secondo la pagina del Microsoft Store dov’è possibile effettuarne il download, la versione dimostrativa del titolo ha un peso di ben 27,83 GB.

Ora dunque che Forza Horizon 4 ha raggiunto la fase Gold e pertanto è pronto a esser distribuito nei negozi di tutto il globo prima del suo lancio, Playground Games ha rilasciato una demo giocabile che consentirà agli utenti interessati di provare a sfrecciare in Gran Bretagna in tutte e quattro le stagioni dinamiche, che come comunicato dallo sviluppatore «cambiano tutto nel festival automobilistico più grande del mondo». Si potrà pertanto gareggiare in solitaria o provare a fare squadra online per esplorare il territorio britannico in un mondo aperto e condiviso.

Esclusiva PC Windows e Xbox One, Forza Horizon 4 sarà disponibile nei negozi dal 2 ottobre. Chi acquista la Ultimate Edition potrà accedere al gioco con quattro giorni di anticipo. In game, ci sarà anche un’apparizione di Master Chief che correrà su una pista Halo in un Warthog, mentre Cortana commenta. Inoltre, Forza Horizon 4 riceverà un pacchetto di auto a tema James Bond come DLC al day-one, che includerà ben 10 veicoli provenienti dai vari film di James Bond, elencati qui di seguito:

1964 Aston Martin DB5 ispirato a Goldfinger (1964), Thunderball (1965), GoldenEye (1995), Skyfall (2012) e Spectre (2015)

1969 Aston Martin DBS di On Her Majesty’s Secret Service (1969)

1974 AMC Hornet X Hatchback di The Man With the Golden Gun (1974)

1977 Lotus Esprit S1 di The Spy Who Loved Me (1977)

1981 Citroën 2CV6 from For Your Eyes Only (1981)

1986 Aston Martin V8 di The Living Daylights (1987)

1999 BMW Z8 di The World is Not Enough (1999)

2008 Aston Martin DBS di Quantum of Solace (2008)

2010 Jaguar C-X75 da Spectre (2015)

2015 Aston Martin DB10 di Spectre (2015).