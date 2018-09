Ho. Mobile, il 24 settembre stop all’offerta 40 GB

Filippo Vendrame,

Ho. Mobile ha comunicato ufficialmente la data ultima per l’attivazione della sua attuale offerta da 7,99 euro che prevede chiamate illimitate, SMS illimitati e ben 40 GB di Internet 4G Basic. All’interno del suo sito ufficiale, l’operatore virtuale ha aggiunto una precisa dicitura che informa che la tariffa potrà essere sottoscritta entro e non oltre il prossimo 24 settembre. Trattasi di una notizia importante perché sino ad ora non si conosceva una data esatta per la scadenza di questa offerta.

Inoltre, questo significa che sino ad allora Ho. Mobile ben difficilmente proporrà ulteriori offerte tariffarie. Recenti indiscrezioni, infatti, evidenziavano che l’operatore virtuale avrebbe potuto lanciare proprio in questi giorni una nuova tariffa sempre con chiamate illimitate e SMS illimitati ma con ben 50 GB di Internet 4G Basic. Si sarebbe trattata, in buona sostanza, di una risposta alla recente nuova tariffa lanciata da Iliad. Indiscrezioni che, a questo punto, non possono essere confermate. Possibile che questa nuova tariffa possa, comunque, arrivare ancora ma probabilmente solo successivamente al 24 di settembre.

Chi fosse interessato ad aderire all’attuale proposta tariffaria di Ho. Mobile potrà farlo ancora per una decina di giorni. In ogni caso, il suggerimento è quello di affrettarsi.

Si ricorda che l’attuale piano tariffario di Ho. Mobile prevede il pagamento iniziale di 17,99 euro: 9,99 euro per la SIM e la sua attivazione e 8 euro come costo per la prima ricarica.

Le SIM possono essere acquistate direttamente online, o prenotate online e ritirate nei punti vendita dell’operatore virtuale, oppure acquistate direttamente nei negozi.

Infine, si ricorda che Ho. Mobile è un operatore virtuale di Vodafone e che dunque si appoggia alla rete di Vodafone per offrire i suoi servizi voce e dati.