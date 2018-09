Ho. Mobile, via il limite delle SIM prenotabili

Filippo Vendrame,

Buone notizie per tutti coloro che fossero interessati ad aderire all’offerta tariffaria di Ho. Mobile. L’operatore virtuale, infatti, ha deciso di rimuovere il limite giornaliero delle SIM prenotatili online e ritirabili direttamente nelle edicole convenzionate. Questo significa che i nuovi clienti potranno prenotare la loro SIM direttamente online e poi scegliere il punto vendita più comodo per poterle ritirare successivamente senza alcun problema.

Come noto, infatti, a seguito del grande successo delle sue offerte tariffarie, Ho. Mobile aveva deciso non solo di limitare il numero di SIM acquistabili direttamente online ma anche quelle prenotabili online e ritirabili direttamente nei punti vendita ufficiali. Questa novità è il chiaro segnale che la catena di distribuzione delle SIM è stata migliorata e che i futuri clienti potranno disporre senza preoccupazioni di un ulteriore modo per acquistare la loro SIM. Permane ancora, invece, il vincolo delle SIM acquistabili direttamente online. Questa novità, però, fa ben sperare che anche questo limite possa essere molto presto eliminato.

Ovviamente, permane per gli utenti sempre la possibilità di acquistare le loro SIM direttamente nei negozi ufficiali dell’operatore virtuale che sono oltre 3000 su tutto il territorio italiano.

Ho. Mobile, si ricorda, è un operatore virtuale di Vodafone nato per fronteggiare le offerte di Iliad attraverso proposte tariffarie estremamente aggressive.

L’attuale offerta che prevede chiamate illimitate, SMS illimitati e 40 GB di Internet 4G Basic a 7,99 euro potrà essere sottoscritta entro e non oltre il prossimo 24 settembre. Successivamente potrebbe arrivare una tariffa con ben 50 GB di traffico Internet Basic ma ad un costo sensibilmente superiore.