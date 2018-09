Huawei partner di Vogue For Milano

Marco Locatelli,

Hauwei strizza l’occhio al mondo della moda e anche quest’anno parteciperà a Vogue For Milano, decima edizione della Vogue Fashion’s Night Out in programma giovedì 13 settembre a Milano.

Il colosso cinese delle telecomunicazioni sarà presente all’evento meneghino che anticipa la Fahsion Week di Milano con diverse iniziative, inserite nel solco di “Design It Possibile”, progetto pluriennale nato con l’obiettivo di valorizzare e portare alla luce le idee e il talento degli utenti. Design it Possible rappresenta il luogo perfetto per stimolare la creatività a 360° e permettere a tutti gli utenti di partecipare a un processo di co-creazione.

Huawei in qualità di Mobile Partner dell’evento, sarà presente con i nuovi smartphone della serie Huawei P20/P20 PRO con cui riprenderà il dietro le quinte della Live Performance prevista in Piazza del Duomo alla Terrazza Aperol. Huawei sarà anche presente, da Banner – Gruppo Biffi Boutiques – con una speciale attività che coinvolgerà La Bigotta. La tatoo artist realizzerà una performance di live painting nelle vetrine della celebre boutique progettata dall’architetto Gae Aulenti. L’appuntamento è dalle ore 18 del 13 settembre presso Banner in via Sant’Andrea 8/A.

Il 19 settembre, Huawei sarà inoltre Official Mobile partner dell’evento Vogue Talents & Who is on Next?, una delle property più importanti di Vogue Italia che rinnova l’impegno nella promozione dell’intuizione creativa sostenendo concretamente i giovani talenti della moda e che ben riflette i valori di Design it possible. Huawei ha lanciato la sfida ad alcuni designer del progetto Wion – Who is on next – al fine di personalizzare delle t-shirt con una una grafica che rappresentasse il concetto di «Make It Possible». Tutte le creazioni – magliette, temi e cover – saranno esposte dal 20 al 22 settembre dalle 10 alle 19 a Palazzo Cusani.

Siamo onorati di poter collaborare ancora una volta con Vogue Italia e di portare il nostro progetto Design it possibile all’interno della Vogue for Milano e Vogue Talents & Who is on Next?. Ciascuno di noi ha un tratto unico e personale che lo contraddistingue e Design it possible è una piattaforma che nasce per dare sfogo alla creatività di ognuno di noi, per favorire lo scambio di informazioni tra gli utenti, per esplorare nuove soluzioni e proporre idee e progetti innovativi e all’avanguardia – ha dichiarato Isabella Lazzini, Marketing & Retail Director CBG Huawei Italia.

Infine, fino al prossimo 27 settembre, sarà possibile partecipare alla prima edizione della talent competition di Design it Possible, per dare spazio alla creatività di tutti gli utenti, chiamati a esprimere il proprio concetto di Make It Possible con una grafica, partecipando così alla selezione per diventare designer ufficiale di cover e temi Huawei. Maggiori dettagli su www.designitpossible.it.