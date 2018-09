Maker Faire, Roma capitale dell’innovazione

Filippo Vendrame,

Roma torna ad essere la capitale dell’innovazione con “Maker Faire Rome – The European Edition“, manifestazione organizzata dalla Camera di Commercio di Roma e giunta oramai alla sua sesta edizione. La kermesse si terrà dal 12 al 14 ottobre presso la Fiera di Roma. Maker Faire Rome potrà contare su ben 7 padiglioni per un totale 100 mila mq a disposizione per espositori ed eventi.

La fiera anche quest’anno si conferma essere un luogo dove prende forma la rivoluzione digitale e dove si anticipa il futuro. Un luogo dedicato agli appassionati di tecnologia di tutte le età che è stato scelto da aziende ed innovatori che utilizzano la cultura digitale come mezzo per affrontare le nuove sfide dei mercati. Tantissime le novità che porterà in dote la sesta edizione di Maker Faire Rome tra cui un intero padiglione dedicato all’economia circolare dove sarà possibile scoprire una straordinaria sintesi sulla radicale trasformazione sociale ed economica che sta cambiando, rapidamente, gli stili di vita. I visitatori potranno trovare i percorsi virtuosi che sono stati sviluppati dalle aziende dotate di una particolare visione e che da anni hanno abbandonato i vecchi modelli produttivi “lineari” oltre ai progetti di giovanissime start up che presenteranno come l’innovazione tecnologica, nel modo dell’economia circolare, sia sempre sinonimo di creatività.

Anche Eni sarà protagonista di un suo progetto di economica circolare e i visitatori potranno trovare all’interno del padiglione un suo stand espositivo.

A Maker Faire Rome si troveranno progetti che spaziano dall’Internet delle cose e dall’intelligenza artificiale alla manifattura digitale, passando per il cibo del futuro alla sensoristica; mobilità smart, riciclo e riuso, realtà virtuale e aumentata, salute e benessere; scienza e biotecnologie e droni.

Si parlerà anche di spazio attraverso un’area dedicata alla celebrazione del Programma Apollo, un’anteprima assoluta del cinquantennale del primo sbarco sulla Luna che si celebrerà nel 2019.

Maker Faire Rome – The European Edition è una manifestazione promossa dalla Camera di Commercio di Roma e organizzata dalla sua Azienda speciale Innova Camera ed è una fiera con respiro internazionale. I visitatori potranno interagire con i progetti portati dai creativi, mentre per i maker, startupper e imprenditori medi, piccoli e piccolissimi, sarà l’occasione confrontarsi con realtà internazionali affermate che hanno scelto l’evento come piattaforma di lancio per i loro prodotti e innovazioni e per fare scouting di nuovi talenti.

Oltre mille i progetti presenti alla fiera, arrivati da 61 nazioni.

L’edizione 2018 della Fiera si arricchisce di contest e iniziative speciali finalizzate a valorizzare i migliori progetti, per garantire visibilità e lo sviluppo delle diverse iniziative presentate: un riconoscimento pubblico e tangibile al valore della creatività esposta durante la manifestazione.