Mashable Italia 2018, aree tematiche e programma

Floriana Giambarresi,

Il Mashable Social Media Day Italia + Digital Innovation Days 2018 sta per tornare nel nostro Paese con una nuova edizione che, ha ancora una volta, ha lo scopo principale di celebrare l’innovazione tecnologica e la rivoluzione digitale. Annunciate le aree tematiche del popolare evento che ogni anno attrae sempre più persone e il programma delle tre giornate.

Manca ormai davvero poco all’evento fondato da Eleonora Rocca, che giunge così alla quinta edizione articolata in tre giorni (18, 19 e 20 ottobre) che avrà luogo nella sede dell’Open Space dello IULM di Milano. Il programma di quest’anno è ancora più ricco abbracciando tre aree tematiche all’insegna di tre motti: SHARE! il primo giorno, TRANSFORM! il secondo giorno e INNOVATE! il terzo giorno.

In occasione della prima giornata, gli interventi dei relatori – che avranno luogo in tre diverse sale – verteranno su argomenti alla base di qualsiasi strategia online attuale, ovvero digital strategy, digital marketing, digital marketing strategy, social media strategy, social media marketing, social media, Innovation, content strategy, crossmedialità, YouTube strategy e influncer marketing.

La seconda giornata è appunto all’insegna dell’imperativo TRANSFORM! e nelle sale del Mashable Social Media Day Italia 2018 si parlerà anche di design thinking, growth hacking, digital transformation, brand strategy ed e-commerce fashion e visual storytelling. Nell’ultimo giorno, sotto il claim INNOVATE!, vi saranno infine interventi su imprenditoria, brand journalism e advertising strategy. Per consultare il programma completo dell’evento è sufficiente accedere a questa pagina ufficiale.

I relatori sono stati selezionati tra i migliori esperti del settore. Sono tutti professionisti con un bagaglio di esperienze italiane e internazionali che oggi ricoprono posizioni di rilievo all’interno di importanti realtà aziendali e imprenditoriali quali: Google, Microsoft, L’Oréal/Lancôme, Banca Mediolanum, Huawei, Perfetti Van Melle, Ogilvy & Mather, Deutsche Bank, DriveNow, Foodora, Groupon, IULM Innovation Lab, Caffeina, Quora.

Si ricorda che il Mashable Social Media Day è arrivato in Italia per la prima volta nel 2014 grazie a Eleonora Rocca: fin dalla sua prima edizione ha ottenuto un grande successo, ma nel corso degli anni è cresciuto notevolmente. Nel 2015 hanno partecipato oltre 400 persone, diventate oltre 600 nel 2016. Nel 2017, l’evento, con l’aggiunta dei Digital Innovation Days, è diventato una tre giorni con la partecipazione record di oltre 1.170 partecipanti. L’evento consiste in 3 giornate di aggiornamento e formazione ed è dedicato ad aziende, agenzie di comunicazione, imprenditori, startup e freelance i quali si incontrano per fare networking, stringere partnership e contaminarsi con i migliori professionisti del settore.