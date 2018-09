Nuovi Mate 20, Huawei stuzzica Apple

Luca Colantuoni,

Huawei ha trovato una modalità piuttosto originale per pubblicizzare il lancio dei Mate 20, previsto per il 16 ottobre a Londra. Il produttore cinese ha infatti condiviso su Twitter un’immagine e due brevi video che stuzzicano Apple, sottolineando che i nuovi iPhone XS e XR sono praticamente identici al precedente iPhone X.

Il primo teaser è una semplice immagine accompagnata dal messaggio “Thank you for letting us be the real hero of the year” (Grazie per averci permesso di essere il vero eroe dell’anno). In questo caso il riferimento ad Apple si può solo intuire. Si nota anche la silhouette del Mate 20 Pro con schermo dual edge che, secondo Huawei, sarà il migliore smartphone del 2018. In base alle indiscrezioni che circolano da qualche settimana, questo modello avrà uno schermo AMOLED da 6,9 pollici con un notch nella parte superiore che ospita i sensori per il riconoscimento facciale 3D.

Thank you for letting us be the real hero of the year. See you in London.16.10.18. #HigherIntelligence #HUAWEIMate20 pic.twitter.com/blwOcweRj1 — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 12, 2018

Il secondo teaser è un breve video in cui c’è un chiaro riferimento ad Apple. Si vede infatti una persona che corre all’interno di un cerchio, simile a quello usato per annunciare l’evento Gather Round. Il messaggio associato è “Thank you for supporting us as innovators” (Grazie per averci sostenuto come innovatori).

Thank you for supporting us as innovators. See you in London. 16.10.18 #HigherIntelligence #HUAWEIMate20 pic.twitter.com/pvQr7mlzd1 — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 12, 2018

Il secondo video è più esplicito, in quanto il messaggio è “Thank you for keeping things the same” (Grazie per aver mantenuto le stesse cose). In pratica Huawei ringrazia Apple per aver annunciato nuovi iPhone con un design identico all’iPhone X. Il produttore cinese vuole sottolineare che i prossimi Mate 20 saranno veramente innovativi e non una “copia” degli attuali Mate 10.

Thank you for keeping things the same. See you in London. 16.10.18 #HigherIntelligence #HUAWEIMate20 pic.twitter.com/ZhZHj9Xg3s — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 12, 2018