Animal Crossing arriva su Nintendo Switch nel 2019

Floriana Giambarresi,

In occasione del nuovo Nintendo Direct è stato annunciato in via ufficiale che Animal Crossing arriverà su Nintendo Switch nel corso del 2019. Una rivelazione tanto attesa quanto gradita dai fan della serie: Tom Nook sta tornando al lavoro.

Dopo aver rivelato l’arrivo di Isabelle – l’assistente del sindaco di Animal Crossing – in Super Smash Bros. Ultimate come combattente, gettandola dritto nella mischia, la nota compagnia nipponica si appresta dunque a lanciare un altro atteso gioco per Nintendo Switch, di cui ne ha anche pubblicato un primo, seppur breve, teaser trailer dove si vede Tom Nook parlare proprio di Annabelle e informare di esser pronto a tornare a lavoro.

Com’è possibile vedere nel trailer, è possibile attendersi che il nuovo Animal Crossing su Nintendo Switch avrà la risoluzione più alta mai vista finora in questa serie. Nel teaser, Tom Nook spiega di esser stato molto impegnato ultimamente: è stato in campeggio (in Animal Crossing: Pocket Camp), ha venduto immobili e svolto le sue attività da sindaco. Ma adesso si appresta a tornare nella nuova iterazione dell’amato franchise, che ha venduto oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo.

L’ultimo capitolo, Animal Crossing: Pocket Camp, ha debuttato nel 2017 su dispositivi mobile offrendo ai giocatori un’inedita ambientazione: il campeggio.