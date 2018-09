Assassin’s Creed Odyssey su Switch, ma in cloud

Marco Locatelli,

Ormai è chiaro: per Nintendo i limiti tecnici non devono essere un problema che limiti il parco titoli della sua console ammiraglia. Durante il Nintendo Direct andato in scena ieri notte, infatti, il colosso di Kyoto ha presentato Assassin’s Creed Odyssey Cloud Version per la sua console Nintendo Switch.

Come indicato nello stesso titolo, il gioco firmato Ubisoft girerà sulla console ibrida della grande N attraverso la nuvola, quindi sarà giocabile esclusivamente in streaming. Il motivo? Ovviamente aggirare i limiti tecnici di Nintendo Switch, console che non sarebbe altrimenti in grado di far girare un prodotto come Assassin’s Creed Odyssey.

Proprio come già accaduto con Resident Evil 7 biohazard, Nintendo vuole poter proporre sulla propria console diversi tripla A fino nelle precedenti generazioni appannaggio esclusivo di PC, Xbox e PlayStation.

Assassin’s Creed Odyssey Cloud Version sarà disponibile a partire dal 5 ottobre, come per Xbox One, PlayStation4 e PC, ma solo in Giappone. Una scelta evidentemente legata alla presenza in terra nipponica di una infrastruttura di rete fra le più avanzate al mondo, in grado quindi di garantire un’esperienza di gioco senza interruzioni di sorta. Ancora non è chiaro se la versione cloud del tripla A di Ubisoft sarà disponibile anche in Europa e America.

Assassin’s Creed Odyssey sarà ambientato nell’Antica Grecia, durante la guerra del Peloponneso e, come da tradizione, il giocatore assisterà a diversi accadimenti storici. Si vestiranno i panni di un guerriero spartano di nome Alexios o Kassandra (per la prima volta si potrà scegliere tra eroe maschile o femminile), discendente di Leonida, popolare guerriero protagonista nella celebre battaglia delle Termopili.

Ambientato 400 anni prima della nascita della Confraternita degli Assassini (presentata nel capitolo Origins). La deriva action RPG già vista nel predecessore Assasins’ Creed Origins continuerà anche in questo capitolo.