Civilization VI per Nintendo Switch è ufficiale

Floriana Giambarresi,

La pluripremiata serie di strategie per la costruzione del mondo Sid Meier’s Civilization è pronta a sbarcare su Nintendo Switch, con l’annuncio ufficiale che Civilization VI sarà disponibile per questa console tra pochi mesi. In occasione dell’ultimo Nintendo Direct, è stato anche lanciato il trailer d’annuncio.

Civilization VI è già disponibile su PC e iOS ma dunque sarà lanciato anche su Nintendo Switch il 16 novembre, portando così alla peculiare piattaforma ibrida tutto il gameplay che ha reso la serie un successo: gioco strategico, consentirà dunque anche qui di risolvere sfide, costruire eserciti, visitare nuove terre, scambiare merci, incontrare persone interessanti e combattere. La versione Switch includerà anche quattro pacchetti di contenuti extra con nuove civiltà e scenari, tra cui Australia, Polonia, Persia e persino i vichinghi di un tempo: «Civilization VI per Nintendo Switch include quattro scenari giocabili, ognuno con una diversa ambientazione e uno stile di gioco ispirato alla storia», si legge sul sito ufficiale del titolo. Il porting permetterà inoltre a quattro aspiranti leader mondiali di collaborare o combattere in multiplayer online cooperativo o competitivo.

Svelato per errore all’inizio di settembre da 2K e Firaxis Games, Civilization VI vede così l’annuncio ufficiale al Nintendo Direct, occasione durante la quale ne è appunto stato condiviso un trailer, riportato qui di seguito:

Chi ha dunque una Nintendo Switch ed è interessato al genere strategico, potrà presto colonizzare i territori australiani, o scegliere di saccheggiare l’Europa o conquistare mondi, a seconda del proprio umore. Se si preferisce costruire un impero con alleati o distruggere le civiltà altrui, è possibile sfruttare la modalità di gioco cooperativa o competitiva e divertirsi insieme a un massimo di quattro persone.

Civilization VI arriverà su Nintendo Switch il 16 novembre 2018, ha annunciato l’editore 2K Games.