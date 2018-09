Final Fantasy, i classici sbarcano su Switch

Marco Locatelli,

Tutti (o quasi) i “grandi classici” della saga Final Fantasy sono pronti a sbarcare su Nintendo Switch (e non solo). L’annuncio è arrivato al Nintendo Direct andato in scena ieri notte, durante il quale il colosso di Kyoto ha annunciato l’arrivo di ben otto titoli della popolare saga JRPG di Square Enix.

Insomma, una vera e propria eredità dell’imponente serie di Square Enix che esordisce su Switch oggi con l’uscita di Final Fantasy XI Pocket Edition HD, a cui seguirà il 6 novembre l’arrivo di World of Final Fantasy Maxima.

Dopo tanti anni di assenza ci sarà anche il ritorno della serie Chocobo’s Dungeon con Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy! in arrivo sugli scaffali dei negozi in inverno. La commercializzazione di tutti gli altri titoli è prevista per il 2019

Di seguito, l’elenco completo degli otto titoli di Final Fantasy per Switch:

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition

Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy!

Final Fantasy VII

Final Fantasy IX

Final Fantasy X / X-2 HD Remaster

Final Fantasy XII The Zodiac Age

Final Fantasy XV Pocket Edition HD

World of Final Fantasy Maxima

Gli amanti della saga fantasy non in possesso della console ammiraglia di casa Nintendo saranno però felici di sapere che l’arrivo dei grandi classici della serie firmata Square Enix è previsto anche su Xbox One, PlayStation 4 e PC.

XBOX ONE

Final Fantasy VII

Final Fantasy IX

Final Fantasy X / X-2 HD Remaster

Final Fantasy XII The Zodiac Age

Final Fantasy XV Pocket Edition HD

World of Final Fantasy Maxima

PLAYSTATION 4

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition

Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy!

Final Fantasy XV Pocket Edition HD

World of Final Fantasy Maxima

PC

World of Final Fantasy Maxima