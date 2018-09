Ho. Mobile, 50 GB da lunedì a 9,99 euro

Filippo Vendrame,

Ho. Mobile ha annunciato ufficialmente che da lunedì renderà disponibile una nuova tariffa che prevederà chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati e 50 GB di Internet 4G Basic al prezzo di 9,99 euro al mese. L’operatore virtuale non aggiunge altri dettagli ma la nuova tariffa dovrebbe rispecchiare, come contenuti, quelle precedenti. Dunque, nessun costo nascosto, tutti i servizi inclusi e assenza di alcun vincolo.

Maggiori informazioni arriveranno lunedì con il lancio della nuova tariffa ma è lecito attendersi che questo piano metta a disposizione dei clienti l’opzione hotspot, il servizio SMS ho. chiamato, l’avviso di chiamata e il blocco dei servizi digitali a pagamento come oroscopi, suonerie e SMS bancari. Anche i numeri a pagamento 199, 144, 166 e 899 dovrebbe essere disabilitati come in tutte le sue precedenti offerte tariffarie. Anche questa nuova soluzione include il 4G Basic. Questo significa che i clienti dell’operatore virtuale potranno disporre di una velocità massima sino a 30 Mbps in Download e sino a 30 Mbps in Upload.

Una velocità più che sufficiente, comunque, per tutti i più vari utilizzi. Questa nuova tariffa ben si adatterà a tutte quelle persone che hanno necessità di disporre di una grande quantità di dati da utilizzare all’interno del loro smartphone.

Si ricorda, che acquistando una nuova SIM, anche con portabilità, i nuovi clienti dovranno pagare 9,99 euro di costi d’attivazione. Le SIM potranno essere acquistate online, oppure prenotate online per il ritiro presso i negozi, oppure acquistate direttamente negli oltre 3000 negozi dell’operatore virtuale.

Sino al 24 settembre, comunque, Ho. Mobile permetterà ancora di attivare la sua attuale tariffa unica che prevede chiamate illimitate, SMS illimitati e 40 GB di Internet 4G Basic a 7,99 euro al mese.