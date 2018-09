New Super Mario Bros U Deluxe su Nintendo Switch

Marco Locatelli,

Tempo di Nintendo Direct, tempo ovviamente di Super Mario, indiscussa punta di diamante dell’universo Nintendo che anche all’ultima presentazione digitale del colosso di Kyoto ha fatto capolino.

Stiamo parlando di New Super Mario Bros. U Deluxe, riedizione dell’episodio mariesco uscito la prima volta su Wii U nell’ormai lontano 2012, e che si ripresenta sotto una nuova veste grafica e ludica, rivista per poter sfruttare al meglio le potenzialità della tecnologia Nintendo Switch.

E non è finita qua: all’interno del gioco sarà disponibile anche New Super Luigi U, quarta avventura da protagonista del fratello dell’idraulico baffuto più famoso del mondo dopo Mario is Missing, Luigi’s Mansion e Luigi’s Mansion: Dark Moon. Tra l’altro Luigi è stato protagonista di un altro annuncio durante il Nintendo Direct: Luigi’s Mansion 3, nuovo capitolo della serie dedicata al fratello di Mario, in uscita nel 2019.

New Super Mario Bros. U Deluxe permetterà ovviamente di giocare in multiplayer con altri tre amici: basterà semplicemente impugnare un Joy-Con a testa. 164 i livelli disponibili.

Mario, Luigi e Toad sono tutti qui, e se non bastasse, anche Ruboniglio e Toadette si uniscono al divertimento – si legge sul sito ufficiale di Nintendo – Ruboniglio non subisce danni dai nemici, il che può rivelarsi molto utile. E se Toadette si potenzia con una super corona si trasforma in Peachette! Peachette può fluttuare lentamente quando è in caduta libera e riceve una spinta verso l’alto quando cade in un dirupo.

Dopo i tanti rumor montati le settimane scorse, è arrivata quindi la conferma. New Super Mario Bros. U Deluxe sarà disponibile dal 19 gennaio 2019 in esclusiva su Nintendo Switch. Tanti i capitoli di Mario & Co. fra i titoli NES a cui potranno giocare gli abbonati al nuovo servizio Nintendo Switch Online: il primo Mario Bros., Super Mario Bros, Super Mario Bros. 3 e Yoshi.