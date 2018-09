Open Fiber completa ZION

Filippo Vendrame,

Open Fiber ha completato la realizzazione di ZION. Trattasi della sua nuova e performante rete di trasporto realizzata con la tecnologia EON (Elastic Optical Network). I numeri di questa infrastruttura sono davvero interessanti. La rete di trasporto realizzata da Open Fiber può contare su oltre 6.300 km di fibra ottica, con apparati di ultima generazione, in grado di interconnettere l’Italia da Nord a Sud e di collegare la rete di accesso che Open Fiber sta costruendo in circa 7.000 città e comuni italiani.

Ma quello che contraddistingue ZION rispetto a tutte le altre reti di trasporto esistenti è la sua grande velocità garantita dal collegamento fotonico che oggi permette di raggiungere i 200 Gbps. Velocità che in futuro potrà essere aumentata sino a 400 Gbps per canale ottico. La rete ZION non è solamente veloce perché è anche flessibile, robusta e scalabile. Con un semplice comando software, si possono configurare su ZION, in tempo reale, nuovi servizi, modificare quelli esistenti o riconfigurarli in maniera “intelligente” garantendo una trasmissione con la massima affidabilità.

Open Fiber evidenzia che la capacità complessiva della rete raggiunge già, ed in futuro potrà superare, i 10 Terabit al secondo con la disponibilità di 50 canali ottici a 200 Gbps. ZION si avvale delle tecnologie ROADM e Flex Grid per la trasmissione ottica del segnale.

La rete ZION consente l’ampliamento del portfolio dei servizi che Open Fiber mette a disposizione degli operatori. Oltre ai servizi della rete di accesso FTTH già commercializzati da OF, si apre la commercializzazione di servizi innovativi di trasporto del traffico verso diversi punti di consegna presenti in tutto il territorio nazionale, ivi compresi i principali Internet eXchange. I nuovi servizi di OF consentiranno di rispondere ai crescenti volumi di traffico generati dalle applicazioni più avanzate che la rete ultrabroadband FTTH abilita. Servizi quali video HD ed UltraHD, ma anche applicazioni che richiedono performance elevate in termini di bassa latenza ed alta resilienza sia per il mercato consumer sia business.

Questa rete di trasporto ad alta velocità permetterà di garantire a tutti coloro che disporranno di una soluzione di connettività basata sulla rete di Open Fiber sempre la massima velocità e la massima affidabilità. Trattasi di un biglietto da visita molto importante per i partner di Open Fiber che stanno iniziando a commercializzare le loro offerte nelle città dove Open Fiber ha realizzato la sua rete in fibra ottica.