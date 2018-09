Razer Phone 2 identico al modello originario?

Luca Colantuoni,

L’esistenza del Razer Phone 2 è stata confermata dallo stesso produttore californiano con la pubblicazione del bilancio trimestrale, mentre nei database di alcuni benchmark sono apparse le possibili specifiche. Android Headlines ha ora ricevuto da una fonte affidabile l’immagine della parte frontale del nuovo smartphone che avrà un design praticamente identico al modello originario.

Confrontando le foto dei due smartphone non si notano differenze evidenti. Le dimensioni sono le stesse, quindi anche il Razen Phone 2 dovrebbe avere uno schermo da 5,7 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel) e rapporto di aspetto 16:9. Osservando meglio si possono individuare minime modifiche estetiche, in alcuni casi peggiorative. Le cornici laterali del nuovo modello hanno un spessore leggermente maggiore, mentre quelle superiore e inferiore (che nascondono gli altoparlanti) sono più piccole.

Altra differenza è la maggiore distanza tra i due fori corrispondenti alla fotocamera frontale e ai sensori. Infine, i due pulsanti del volume sul lato sinistro sono più sporgenti e con finitura lucida. Non c’è traccia invece degli effetti Chroma LED, probabilmente presenti sul retro dello smartphone. L’immagine del Razer Phone 2 potrebbe però rappresentare una versione preliminare, quindi il design finale potrebbe cambiare.

Per quanto riguarda le possibili specifiche non ci sono novità: processore Snapdragon 845, 8 GB di RAM, 512 GB di storage, audio Dolby Atmos e batteria da 4.000 mAh. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 8.1 Oreo, ma non è da escludere Android 9 Pie. Sul lock screen è indicata la data del 10 ottobre che forse sarà la data scelta dal produttore per l’annuncio ufficiale.