Samsung annuncerà un nuovo Galaxy l’11 ottobre

Luca Colantuoni,

Samsung organizza due grandi eventi all’anno per annunciare i nuovi smartphone delle serie Galaxy S e Galaxy Note. Stavolta però il produttore coreano ha programmato un terzo evento Galaxy per l’11 ottobre. Purtroppo l’invito non contiene indizi sufficienti per indovinare il nome del dispositivo.

Il comunicato pubblicato sul sito ufficiale include un’immagine con il testo “4x fun” che può essere tradotto come “quattro volte divertimento”. All’inizio del mese, un noto leaker cinese (Ice universe) aveva condiviso un post su Twitter che anticipava l’annuncio da parte del produttore coreano. Il messaggio “Samsung Camera Camera Camera Camera” indicava chiaramente la presenza di quattro fotocamere. Il leaker ha aggiunto successivamente che le quattro fotocamere saranno tutte posteriori. Il “4x fun” potrebbe indicare questa particolare e unica configurazione.

Nel comunicato viene inoltre specificato che il dispositivo Galaxy offrirà agli utenti modalità mai viste prima per esprimere se stessi e permetterà di “catturare il divertimento“. Queste parole sembrano proprio un riferimento alla fotocamera. Non è tuttavia possibile stabilire se verrà introdotta una nuova serie di smartphone o se sarà un nuovo modello appartenente ad un serie già esistente. Secondo SamMobile potrebbe trattarsi del Galaxy A9 (2019).

L’evento verrà trasmesso in streaming su news.samsung.com/global, www.samsungmobilepress.com e www.samsung.com/galaxy. Il mese di ottobre si preannuncia molto interessante per il settore. Oltre allo smartphone Samsung sono previsti anche gli annunci di LG (V40 ThinQ, 4 ottobre), Google (Pixel 3/3 XL, 9 ottobre), Huawei (Mate 20/20 Pro, 16 ottobre) e OnePlus (OnePlus 6T, 17 ottobre).