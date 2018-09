SpaceX porterà un uomo in orbita attorno alla Luna

Filippo Vendrame,

SpaceX porterà un uomo sulla Luna o meglio in orbita attorno al satellite terrestre. La società spaziale del vulcanico Elon Musk, infatti, ha annunciato di aver firmato un contratto con il suo primo vero e proprio turista spaziale che sarà portato in orbita attorno alla Luna sul futuro nuovo razzo BFR (Big Falcon Rocket) che la società sta progettando. SpaceX evidenzia che ulteriori dettagli saranno comunicati il prossimo 17 settembre attraverso una diretta streaming. In particolare, sarà rivelato il nome del suo primo turista spaziale ed il perché ha scelto di avventurarsi in questa impresa.

Anche se una data esatta non c’è ancora, il lancio non dovrebbe avvenire troppo presto. Il BFR, o Big Falcon Rocket, è il gigantesco razzo che SpaceX sta attualmente sviluppando per inviare persone sulla Luna e su Marte. Il progetto del razzo è stato annunciato solamente lo scorso anno e di lui si sa solamente che sarà composto da 31 motori Raptor e che sarà in grado di portare sino a 150 tonnellate in orbita. Dunque, visti i tempi che ci sono voluti per lanciare il Falcon Heavy, l’attesa per vedere operativo il BFR potrebbe essere molto lunga. Non è la prima vota che SpaceX fa un annuncio legato al turismo spaziale. Nel febbraio del 2017, la società spaziale di Elon Musk annunciò che avrebbe inviato due passeggeri attorno alla Luna sul razzo Falcon Heavy. Viaggio che avrebbe dovuto compiersi entro il 2018.

SpaceX non ha mai voluto menzionare i due passeggeri ma alla fine lo stesso Elon Musk ha dovuto ammettere che il progetto era stata abbandonato. Non è chiaro se questo nuovo passeggero sia uno di quelli del progetto originale o una nuova persona. Musk ha suggerito su Twitter che il cliente potrebbe venire dal Giappone.

Lunedì, comunque, Elon Musk spiegherà ogni cosa e sarà l’occasione per capire quali sia il nuovo progetto in cui SpaceX si imbarcherà. Il turismo spaziale è un settore che sta suscitando molto interesse. Sia Jeff Bezos con Blue Origin che Richard Branson con Virign Galactic stanno lavorando a progetti che prevedono di portare l’uomo intorno all’orbita terrestre. SpaceX, però, vuole già andare ben oltre e portare il primo turista sulla Luna.