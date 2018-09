TIM Titanium 50GB per tutti i nuovi clienti

Filippo Vendrame,

TIM Titanium 50GB è una nuova speciale tariffa che potrà essere attivata da tutti i nuovi clienti che porteranno il loro numero. Trattasi di un’interessante offerta Operator Attack che prevede chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 GB di traffico Internet 4G al costo di 9,99 euro al mese. Questa nuova tariffa è attivabile nei negozi ufficiali di TIM che aderiscono all’offerta dell’operatore.

Non è chiaro se gli interessati possano anche richiederla attraverso il servizio “Passa a TIM con Operatore” presente all’interno del sito ufficiale di TIM. Chi dovesse aderire a questa speciale tariffa dovrà pagare anche i suoi costi di attivazione che sono pari a 12 euro. Inoltre, i nuovi clienti di TIM dovranno pagare anche il costo dell’acquisto della SIM. Attivando TIM Titanium 50GB, l’operatore renderà disponibile ai suoi clienti anche l’opzione “Giga di Scorta” che permette di continuare a navigare in automatico in caso di esaurimento del traffico dati presente all’interno della propria offerta. L’opzione “Giga di Scorta”, disattivabile in qualsiasi momento, mette a disposizione un ulteriore GB di traffico pagando 1,90 euro ogni 200 MB. Superato il GB extra, la navigazione si interromperà.

Tutte le nuove SIM attivate dai clienti dispongono del piano base “TIM Base e Chat” che presenta, però, un canone mensile di 2 euro. In alternativa, i nuovi clienti dell’operatore possono richiedere o passare ai piani “TIM Base New” e “TIM Semplice” che non prevedono alcun canone mensile obbligatorio.

Si ricorda, infine, che le offerte Operator Attack sono pensate per uno specifico target di utenti e quindi sono attivabili solamente in condizioni speciali. Queste tariffe, dunque, non possono essere richieste dai già clienti.

In caso di disattivazione della SIM prima di 24 mesi, TIM addebiterà ai clienti 20 euro.