Town, nuovo RPG per Switch dagli autori di Pokemon

Marco Locatelli,

Game Freak, autori della serie di videogiochi Pokemon per le console portatili Nintendo, torna a far parlare di sé con Town, un RPG davvero molto interessante il cui trailer è stato mostrato dal colosso di Kyoto durante il Nintendo Direct di ieri notte.

Town (il titolo è ancora provvisorio) è un gioco di ruolo a turni per Nintendo Switch che si svolge interamente all’interno di un villaggio. Caratterizzato da una pace che dura da moltissimi anni, il villaggio in questione verrà stravolto improvvisamente dall’arrivo di un’invasione di mostri.

Il trailer mostrato durante il Nintendo Direct è stato piuttosto avaro di informazioni, ma è stato sufficiente per accendere l’hype nei tanti appassionati di JRPG e dei prodotti Game Freak, non solo una realtà legata ai Pokemon ma che ha realizzato tanti altri titoli degni di nota come Tembo the Badass Elephant, Pocket Card Jockey, HarmoKnight, e Drill Dozer.

Nei panni di un semplice cittadino, un coraggioso ragazzino dei capelli rossi, ci si dovrà impegnare per affrontare le mostruose creature che hanno invaso il villaggio, avvalendosi anche dell’aiuto di altri cittadini. Davvero molto valida la veste grafica, semplice nello stile ma allo stesso tempo molto colorata e luminosa. L’uscita di Town è prevista per il 2019.

Ricordiamo che Game Freak sta lavorando anche a Pokémon Let’s Go, Pikachu! and Let’s Go, Eevee! primo titolo dei simpatici mostriciattoli colorati per Nintendo Switch in uscita il 16 novembre.

Tante altre le presentazioni durante il Nintendo Direct andato in scena ieri notte, ad esempio, i dettagli sul nuovo servizio Nintendo Switch Online che esordirà Italia il 19 settembre e offrirà 20 titoli NES e la possibilità di acquistare i vecchi controller della storica console compatibili con Switch.