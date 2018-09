Volvo Trucks, camion elettrico a guida autonoma

Filippo Vendrame,

Volvo Trucks prova ad immaginare la mobilità del futuro dei trasporti presentando un’inedita piattaforma per veicoli commerciali elettrici a guida autonoma, in grado di rendere i trasporti più efficienti, sicuri e puliti. L’obiettivo della casa automobilistica svedese è quello di offrire una soluzione pulita ed efficiente alle realtà che ne hanno bisogno. Il costruttore evidenzia che la piattaforma ideata è stata progettata per svolgere attività regolari e ripetitive, caratterizzate da distanze relativamente brevi, ingenti volumi di merci e massima precisione nella consegna.

Una soluzione di trasporto perfetta, per esempio, per i trasporti tra gli hub logistici di produzione e i porti, anche se gli utilizzi potrebbero essere molti di più. La piattaforma ideata da Volvo Truks si caratterizza per la totale assenza di una cabina di guida. Il costruttore evidenzia, infatti, che le operazioni di trasporto sono effettuate da veicoli elettrici collegati a un servizio cloud ed a un centro di controllo dei trasporti, dotati di sistemi avanzati per la guida autonoma. La guida non è solamente totalmente autonoma ma anche tenuta sotto controllo da un centro di controllo remoto e non solamente, quindi, dal veicolo stesso.

I veicoli così realizzati, inoltre, sono stati progettati per stabilire la propria posizione corrente con una precisione al centimetro, monitorare nei dettagli e analizzare le attività degli altri utenti della strada e reagire con la massima accuratezza.

Il centro di controllo verifica costantemente i progressi dei trasporti e la posizione esatta di ogni veicolo, lo stato di carica delle batterie, il contenuto del carico, i requisiti di assistenza e molti altri parametri. Come in un processo di produzione industriale, velocità e progressi vengono personalizzati in modo da evitare inutili attese e garantire maggiore puntualità nelle consegne. Questo consente di ridurre al minimo gli sprechi in termini di scorte di riserva e di aumentare la disponibilità. I veicoli che operano sugli stessi itinerari collaborano per creare un flusso ottimale.