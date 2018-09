Galaxy J6+, Samsung conferma alcune specifiche

Luca Colantuoni,

Da qualche giorno circolano indiscrezioni sul Galaxy J6+, uno smartphone di fascia bassa che in alcuni paesi verrà offerto come Galaxy J6 Prime. Sul sito indiano di Samsung è ora apparsa una pagina che anticipa alcune caratteristiche del dispositivo e dell’altro modello della serie, ovvero il Galaxy J4+. Una della novità è rappresentata dal lettore di impronte digitali laterale.

Le immagini e il motto scelto dal produttore coreano (Infinitamente divertente) indicano chiaramente che i due smartphone sono indirizzati agli utenti più giovani. I Galaxy J6+ e J4+ avranno uno schermo simile a quello dei modelli di fascia alta, quindi un Infinity Display che offrirà un’ampia area di visualizzazione e cornici di spessore ridotto. In base alle informazioni trapelate online, il Galaxy J6+ dovrebbe avere uno schermo da 6 pollici con risoluzione HD+ (1480×720 pixel) e rapporto di aspetto 18.5:9. Entrambi saranno disponibili in diversi colori, tra cui rosso, blu, nero e grigio. Il telaio sarà probabilmente in plastica.

Il Galaxy J4+ avrà sicuramente uno schermo più piccolo e una dotazione hardware inferiori, ma condividerà con il modello superiore la doppia fotocamera posteriore, per la quale si ipotizzano sensori da 13 e 5 megapixel. Samsung ha inoltre confermato altre due caratteristiche, ovvero il lettore di impronte digitali laterale e la funzionalità Emotify che dovrebbe essere una versione meno avanzata delle AR Emoji.

La dotazione hardware del Galaxy J6+ dovrebbe comprendere un processore Snapdragon 425, 3 o 4 GB di RAM, 32/64 GB di storage, slot microSD, batteria da 3.300 mAh e connettività LTE con supporto dual SIM. Il sistema operativo sarà sicuramente Android 8.1 Oreo. Le possibili specifiche del Galaxy J4+ sono al momento ignote, ma probabilmente arriveranno novità nel corso dei prossimi giorni.