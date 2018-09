Ho. Mobile: 50GB, minuti e SMS illimitati a 9,99€

Filippo Vendrame,

Ho. Mobile ha ufficialmente lanciato la sua nuova tariffa che prevede chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico Internet 4G Basic (3 GB di Europa) al prezzo di 9,99 euro al mese. Trattasi di una nuova offerta che l’operatore virtuale di Vodafone lancia come risposta a quella che Iliad aveva lanciato poco più di una settimana fa e che include i medesimi contenuti anche se ad un prezzo leggermente più basso. Più nello specifico, la nuova offerta tariffaria di Ho. Mobile non si discosta molto da quelle passate. Se l’operatore virtuale ha aumentato il traffico dati a disposizione ed il prezzo, tutto il resto è rimasto invariato.

I clienti che attiveranno questa nuova tariffa potranno contare su un’offerta senza sorprese, cioè senza costi nascosti e senza alcun vincolo. Compresi all’interno della nuova tariffa l’opzione hotspot, il servizio SMS ho. chiamato, l’avviso di chiamata e il blocco dei servizi digitali a pagamento come oroscopi, suonerie e SMS bancari. Anche i numeri a pagamento 199, 144, 166 e 899 sono disabilitati come in tutte le sue precedenti offerte tariffarie. Da evidenziare che anche questa nuova tariffa prevede la connettività 4G Basic. Questo significa che i clienti potranno navigare su Internet sino ad una velocità massima di 30 Mbps in download e sino a 30 Mbps in upload.

Velocità, comunque, più che sufficienti per ogni esigenza. Acquistando una nuova SIM di Ho. Moble con attiva questa nuova tariffa, le persone dovranno pagare subito 19,99 euro, cioè 10 euro per la prima ricarica e 9,99 euro per la SIM e l’attivazione. Successivamente si pagherà solamente il canone dell’offerta.

Le SIM possono essere acquistate online, prenotate online e ritirate nelle edicole convenzionate, oppure acquistate direttamente nei punti vendita dell’operatore virtuale. Sino al 24 settembre, comunque, Ho. Mobile permetterà ancora di attivare la sua precedente tariffa che prevede chiamate illimitate, SMS illimitati e 40 GB di Internet 4G Basic a 7,99 euro al mese.

Maggiori informazioni direttamente all’interno del sito ufficiale di Ho. Mobile.