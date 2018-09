Mashable Italia 2018, appuntamenti da non perdere

Floriana Giambarresi,

Comunicazione online, storytelling, crossmedialità, marketing, strategy, social media, brand content, data e user experience, crowdfunding, ma anche nuove tematiche che sempre più spesso sono sotto le luci dei riflettori, ovvero BlockChain, Growth Hacking e Gamification. Questi i tanti temi toccati al Mashable Social Media Day Italia + Digital Innovation Days 2018, con tanti appuntamenti da non perdere il 18, 19 e 20 ottobre allo IULM di Milano.

Quest’anno al Mashable Social Media Day Italia 2018 sono infatti molti gli appuntamenti con gli esperti del settore digital e innovation, per un percorso che abbraccia varie aree tematiche della comunicazione personale e aziendale. Tra quelli a cui appassionati, curiosi e professionisti non possono mancare, innanzitutto, quello di Filippo Giotto di Banca Mediolanum, il quale affronterà il tema dello storytelling e della modalità di racconto dei brand secondo criteri inserzionistici; il Movimento Etico Digitale con il suo fonder Davide Dal Maso parlerà dell’idea di social warning; Giuseppe Presti (Coty International) e Veronica Civiero (L’Orèal Italia) terranno interventi dedicati ai trend dei settori Beauty e Lifestyle, mentre Giancarlo Camoirano (FiloBlu) racconterà la presenza dell’e-commerce e fashion nei social media e come l’intrattenimento sia ormai una leva strategica nel processo d’acquisto.

Laetitia Chaillou, lyfestyle & travel blogger di Parisianin Rome spiegherà come rendere vincente la propria visual strategy su Instagram. Nunzia Cillo, Fashion&Lifestyle Blogger di Entrophia analizzerà il significato e strategie di storytelling emozionale: influenzare vs ispirare. Con il collettivo de Le stanze della Moda: Fabrizia Spinelli, Nadia La Bella, Ida Galati, Francesca Romana, Capizzi e Martina Corradetti, l’incontro sui temi influencer marketing, fashion, blogging e lavoro di team. Sarà presentato anche il case study THE FASHION MOB, il primo portale italiano di fashion blogger riunite. Tra gli ospiti anche la web star, Tess Masazza che racconterà il suo percorso dai social alla tv e al cinema e come la simpatia e i contenuti brillanti, con un pizzico di creatività, aiutino ad ottenere successo.

Non solo fashion, ma anche travel, con i panel di Misha Gambetta (Svizzera Turismo), Diego Stacciuoli e Nicola Mauri (Costa Crociere e The Vortex) e Stefania Casciari (Pulse Advertising); attenzione anche al tech con Fjona Cakalli (Game Princess, Tech Princess e The Driving Fjona) mentre la conduttrice tv Filippa Lagerback racconterà il suo rapporto con la rete e la sua community di followers su Instagram, per affrontare tematiche di grande attualità come community management, content strategy e nicchia di mercato. Spazio anche a temi e panel come la creatività, la creazione di una strategia di successo basata sui contenuti, la mobilità, l’aumento delle vendite online mediante il social media marketing e in particolare con le Facebook Ads, la comunicazione online nel mondo dello sport, viral advertising, influenze marketing e molte altre tematiche attuali alla base del digital marketing odierno.

Ma non solo: anche temi sempre più spesso sotto la luce dei riflettori. Cecilia Nostro e Melissa Tarenzi parleranno di gamification e monetizzazione, Vito Petraglio (Sobrio – EISWorld Group) affronterà la gamification aziendale dal finance all’automotive; Dario Cardile (Altisource, Owners.com e Hubzu.com) analizzerà la relazione tra growth hacking e le nuove frontiere del marketing digitale, Marta Ghiglioni condurrà per mano in un viaggio attraverso il mondo delle blockchain e molti altri interventi previsti su questi scenari digitali.

Per leggere il programma completo dei tre giorni è sufficiente consultare l’apposita pagina Web ufficiale sul sito del Mashable Social Media Day Italia + DiDAYS 2018.