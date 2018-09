OnePlus TV, la prima Smart TV arriva nel 2019

Floriana Giambarresi,

Dopo aver scosso il mercato degli smartphone, OnePlus sta entrando nello spazio delle Smart TV, con una nuova linea di prodotti descritta dal capo dell’azienda Pete Lau come «il primo passo verso la costruzione di un’esperienza umana connessa». Il lancio sul mercato è previsto per il prossimo anno.

Mentre tutti attendono l’OnePlus 6T, la nota società ha un nuovo asso nella manica: ogni produttore di hardware di un certo calibro sta al momento studiando attentamente i modi per monetizzare il business delle smart home; Samsung e Huawei hanno recentemente annunciato i loro smart speaker, Apple e Google offrono già al pubblico HomePod e Google Home, e Microsoft e Sony puntano alle loro console Xbox e PlayStation. Ma la TV è da sempre al centro dell’intrattenimento domestico – anche se oggi, sempre più spesso, con l’aiuto di altri dispositivi connessi – ed è per tale motivo che OnePlus ha deciso di entrare in questo segmento di mercato, annunciando la OnePlus TV.

Leggendo il comunicato ufficiale di Pete Lau, la OnePlus TV servirà da hub per la visione futura dell’azienda circa la casa intelligente (o smart home). La smart TV sarà sviluppata da una nuova divisione all’interno di OnePlus, sempre guidata da Pete Lau; è al momento alle prime fasi dello sviluppo e l’azienda è alla ricerca di input dai suoi fan, ad esempio sul nome da dare al prodotto. Non vi è alcun indizio circa le funzionalità o la tecnologia che OnePlus implementerà sulla loro TV, tutto ciò che si sa è che la TV sarà intelligente e probabilmente funzionerà su Android TV. Nella sua dichiarazione ufficiale, il CEO di OnePlus afferma:

Per la maggior parte di noi, ci sono quattro ambienti principali che sperimentiamo ogni giorno: la casa, il luogo di lavoro, il tragitto giornaliero e l’essere in movimento. La casa – forse l’esperienza ambientale più importante – sta appena iniziando a godere dei vantaggi della connettività intelligente. Vogliamo portare l’ambiente domestico al prossimo livello di connettività intelligente. Per fare questo, stiamo costruendo un nuovo prodotto del design esclusivo di OnePlus, la qualità dell’immagine e l’esperienza audio per connettere più facilmente la casa. Noi lo chiamiamo: OnePlus TV. Crediamo che la tua TV abbia il potenziale per essere molto più grande di quella con cui guardi i tuoi programmi preferiti.

Alcune idee su ciò che la TV di OnePlus potrebbe fare includono lo streaming multimediale dal telefono e la visualizzazione di informazioni sui prossimi appuntamenti o spostamenti – tipo Echo Show di Amazon o Google Assistant su dispositivi con display. Ci sarà anche una telecamera sul televisore, forse per le videochiamate, ma Lau dice che OnePlus avrà una soluzione per coloro i quali sono preoccupati per la privacy.